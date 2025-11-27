A magyar filmművészet mestere – Ikonikus filmjeivel tiszteleg a közmédia Sára Sándor életműve előtt

A Duna Televízió társalapítójára és volt elnökére, Sára Sándorra emlékeznek a közmédia csatornái november 28-án, születésnapja évfordulóján. Páratlan munkássága kiemelkedő alkotásai közül a Sodrásban, az Árvácska, a Feldobott kő és a Szindbád is megtekinthető lesz az emléknapon.

November 28-án lenne 92 éves a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-nagydíjas rendező, operatőr, fotográfus, Sára Sándor. Az évforduló alkalmából tűzi műsorára a Duna World 19:30-tól az 1968-ban készült Feldobott kő című fekete-fehér filmdrámát. Az ötvenes évek elején játszódó, egy fiatal fiú útkeresését végigkövető, a rendszer visszásságait is bemutató alkotás rendezője és operatőre volt Sára Sándor, továbbá a forgatókönyvírás munkálataiban is rész vett.

Szintén november 28-án láthatják az Árvácska című játékfilmet. Móricz Zsigmond kisregényének megrendítően szép 1976-os filmes feldolgozását – amelyet operatőrként jegyez Sára Sándor – az M5 kulturális csatorna tűzi műsorára 21:25-től.

A modern magyar filmművészet kiemelkedő alakjára, vizuális nyelvének egyik megújítójára emlékezik november 28-i adásában az M5 Librettó című műsora is. Filmjei mellett a 16:30-kor kezdődő adásban megismerhetik az alkotót is, aki pályáját operatőrként kezdte, majd rendezéssel folytatta, és ezek mellett fotográfus is volt. Nevét az MTVA székházban vetítő és koncertterem is viseli. Sára Sándort – aki egészen különleges képi látásmódjával, kompozícióival hívta fel magára a figyelmet – idézi meg november 28-án 22 órakor kezdődő Esti Kornél című műsorában az M2 Petőfi TV.

A Duna november 30-án két alkotással tiszteleg a művész munkássága előtt. 14:05-től a Sodrásban című játékfilm várja a nézőket. Gaál István rendező több nemzetközi és hazai díjat nyert remekművének operatőre volt Sára Sándor. 21 órától a Krúdy Gyula művéből 1971-ben bemutatott Szindbád látható. A Sára Sándor operatőri munkáját dicsérő, Latinovits Zoltán, Dajka Margit és Ruttkai Éva főszereplésével készült alkotást, minden idők 50 legjobb magyar filmje között tartják számon.

