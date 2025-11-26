A valóság ihlette? Képvadászok – krimi a 80-as évekből az M5-ön

A Szurdi Miklós és Szurdi András rendezésében készült Képvadászok című 1985-ös magyar bűnügyi filmet láthatják november 27-én este az M5 kulturális csatornán. A 80-as években játszódó, a Szépművészeti Múzeumban történt képlopáshoz hasonlatos történetet bemutató krimivel 21 órától a Sztankay mozija is részletesen foglalkozik.

1983-ban hét festményt loptak el a Szépművészeti Múzeumból, az akkori sajtó által az évszázad rablásának aposztrofált esemény után két évvel mutatták be a Képvadászokat. Az M5 filmklubjában, a 21 órakor kezdődő Sztankay mozijában az M5-ös vetítés előtt bepillanthatnak a mozi hátterébe. A műsorvezető, Sztankay Ádám és meghívott vendégei – Eleni Korani műkereskedő, galériatulajdonos, valamint Deák-Sárosi László filmesztéta – boncolgatják, mi állhatott a képrablás mögött és milyen szimbólumokat hordoz a mozifilm. Mindezeken túl a szakemberek úgy látják, a Képvadászok megtekintése a ma emberének egyfajta időutazás-élményt is nyújt, megmutatva milyen volt a 80-as évek Budapestje, az utcák képe, a divat.

A Sztankay mozija után 21:15-kor kezdődő Képvadászok története hivatalosan ugyan egy regényadaptáció, mégis sok hasonlóságot mutat a valósággal. A filmben három – nem túl eszes – bűnöző ellop néhány képet a felállványozott múzeumból, és egy bőröndbe rejti azokat. A koffert azonban összecserélik egy hasonlóval – ami a 80-as években könnyen előfordulhatott, tekintve, hogy ez még az egyenáruk és hiánygazdálkodás időszaka volt. Ezzel a poggyász vándorútra indul, a tolvajok pedig futnak a pénzük, vagyis a lopott műkincsek után, és a megbízójuk elől. Hogy a dolgukat megkönnyítsék, egyik társuktól is megszabadulnak, és hol is rejthetnék el jobb helyen, mint egy másik bőröndben. Ha ez nem lenne elég, ráadásul egy szerelmi háromszögbe is belebonyolódnak.

Sztankay mozija – csütörtökönként 21 órától az M5 műsorán.

Képvadászok – november 27-én, 21:15-től az M5 kulturális csatornán

Fotó: Nemzeti Filmintézet Közh.Nonprofit Zrt.