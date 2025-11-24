Rekordáron, csaknem 1 milliárd forintért kelt el a Titanicon meghalt házaspár arany zsebórája

Rekordáron, több mint 2 millió euróért (770 millió forintért) kelt el a Titanicon hullámsírba merült Straus-házaspár 18 karátos arany zsebórája – közölte az óceánjáróval elsüllyedt értéktárgyak árverésére szakosodott Henry Aldridge and Son nevű angol aukciósház.

Az aukciósház szerint ez volt a legmagasabb összeg, amelyet valaha is fizettek egy Titanic-ereklyéért.

A dél-angliai Southamptonból New Yorkba tartó Titanic óceánjáró 1912. április 15-re virradóra ütközött jéghegynek, majd süllyedt el a kanadai Újfundland partjaitól 640 kilométerre. Több mint 1500 ember vesztette életét a tragikus balesetben. Köztük volt Isidor és Ida Straus is. Sorsukat a James Cameron rendezte Titanic-film örökítette meg a mozivásznon. A filmben a házaspár egy ágyban látható egymás karjaiban, miközben a hajó süllyed.

A gold pocket watch once owned by Titanic passenger Isidor Straus just sold for £1.78m. The watch was recovered from his body and kept in the family for generations before auction.

A PA brit hírügynökség szerint a tehetős házaspár azon kevés, első osztályon utazott utas közé tartozott, akik életüket vesztették a szerencsétlenségben.

Az óra más személyes tárgyakkal együtt Isidor Straus holttestéről került elő, és családjának adták vissza.

„A Straus-házaspár a szerelem legszebb példája volt, Ida nem volt hajlandó elhagyni férjét 41 közös év után, amikor a Titanic elsüllyedt. Az irántuk tanúsított nagy tiszteletről tanúskodik a világrekordot jelentő ár” – mondta az aukciót vezető Andrew Aldridge.

