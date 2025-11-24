Reflektorfényben a fiatal tehetségek a magyar jazz rádiójában

A magyar jazz utánpótlásának felfedezését tűzte zászlajára másfél évvel ezelőtti indulásakor a Szakcsi Rádió, mely a Küldd be a dalod! felhívással páratlan lehetőséget kínál a műfaj feltörekvő zenészeinek. A pályázat négykörös első szakasza ezennel lezárult, és összesen húsz hazai jazztehetség mutathatta meg magát a rádió műsoraiban.

A kezdeményezés kezdete óta százával érkeztek a nevezések, így a zsűrinek – a szakmai grémium tagjainak, Gőz Lászlónak, Bognár Attilának és Szarka Tamásnak – bőséges merítésből kellett kiválasztania azokat az előadókat, akik műveikkel új színt hozhatnak a jazz világába. Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként hangsúlyozta:

„A rádió indulása óta kiemelt küldetésünk a fiatalok bemutatása. Több száz dal érkezett, és valamennyi olyan anyagot, amely a jazz műfajába tartozott, beválogattunk. A grémium ezekből választotta ki a körönkénti öt-öt tehetséget, akiknek kiemelt szerzeményei bekerültek a rádió zenei kínálatába.”

A négy kör két-három havonta követte egymást, jelezve, hogy óriási az érdeklődés a műfaj iránt – különösen a fiatal zenészek között. A főszerkesztő szerint a beküldött szerzemények sokszínűsége és minősége is bizonyítja, hogy a jazz ma is népszerű, egyre több könnyűzenei irányzatot „megfertőz”.

A pályázat egyik felfedezettje, a jazzgitáros Bolyki Tamás saját szerzeményével, a GPS című albumának nyitódalával került a válogatásba. Az ifjú tehetség így mesélt a koncepcionális lemez születéséről: „18 évesen kezdtem el dolgozni az albumon, másfél év telt el, mire elkészült. A GPS az én útkeresésem története. Olyan dalokat válogattam rá, amelyek meghatározók számomra – mintha betápláltam volna őket az életem GPS-ébe.” Hozzátette, hogy személyesen is sokat jelentett neki a részvétel. „Fontos volt számomra a jelentkezés, mert volt akkora szerencsém, hogy Szakcsi Lakatos Bélához járhattam tanulni. Amikor láttam, hogy az ő emlékére elindult egy magyar jazzrádió, tudtam, hogy szeretnék csatlakozni” – mesélte indíttatásáról a gitárművész.

Bár a Küldd be a dalod! első nagy szakasza lezárult, a Szakcsi Rádió továbbra is várja a magyar jazz-zenészek bemutatkozó anyagait. A szerkesztőség célja változatlan: minél több értékes alkotót bemutatni a közönségnek, és platformot adni a jazz új generációjának.

Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiója – elérhető a Szakcsirádió.hu oldalon, a mobilalkalmazáson vagy a Spotify-on a nap 24 órájában.

Kiemelt kép forrása: MTVA