Meghalt a legendás német színész, Udo Kier

Udo Kier, a német színészlegenda és a kultfilmek egyik legkarizmatikusabb alakja vasárnap reggel 81 éves korában hunyt el – erősítette meg partnere, Delbert McBride. A több mint 200 filmben szereplő Kier egyedülálló jelenlétével, és megismételhetetlen karaktereivel generációk kedvencévé vált, a független filmkészítéstől Hollywoodig ívelő karrierje pedig egyaránt meghatározta a szerzői és mainstream mozit – írja a Variety című lap.

Első nagy áttörését Paul Morrissey ikonikus alkotásaiban érte el, a filmeket pedig Andy Warhol producerálta. Ő játszotta a címszerepet az 1973-as Frankenstein és az 1974-es Vér Drakulának című filmekben, amelyek groteszk, mégis elegáns újragondolásai lettek a klasszikus szörnymítoszoknak. A két film tette nemzetközi sztárrá, és utat nyitott számára Európa legnagyobb rendezői – köztük Rainer Werner Fassbinder – felé.

A 90-es években Gus Van Sant Otthonom, Idaho című klasszikusában River Phoenix és Keanu Reeves oldalán is feltűnt. Ezzel párhuzamosan elindult legendás együttműködése Lars von Trierrel – Hullámtörés, Táncos a sötétben, Dogville – A menedék, Melankólia, A nimfomániás.

Karakteres jelenlétét Hollywood is felfedezte. Szerepelt többek között az Ace Ventura: Állati nyomozó, az Armageddon és a Penge című blockbusterekben, Madonna pedig a Sex című könyvébe és videoklipjeibe is meghívta. Pályája utolsó szakaszában sem lassított: Kleber Mendonca Filho A titkos ügynök című filmjében nyújtott alakításával is része volt a 2025-ös cannes-i sikereknek. A Kölnben született Udo Kier életének jelentős részét Los Angelesben és Palm Springsben töltötte, ahol művészetek iránti szenvedélyét és különleges gyűjtői hajlamát is kibontakoztatta. A Palm Springs-i Filmfesztivál legendás alakjaként sokszor találkozott rajongóival – mindig nagy melegséggel és humorral.

