Emlékezés a Szovjetunióba hurcolt áldozatokra – filmválogatás a közmédia csatornáin

November 25-e a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja: 1953-ban ezen a napon érkezett haza az első csoport a gulág-lágerekből szabadon bocsátott magyar rabok közül. Az M5 kulturális csatorna és a Duna World tematikus filmekkel hívja fel a figyelmet az elfeledett tragédiákra, emberi sorsokra és a múlt tanulságaira.

Emberek és egerek (M5, 23:15)

A rövidfilm Krasznai Béla recski fogoly igaz történetét dolgozza fel, amelynek középpontjában egy 30 napos „sötétzárka” ítélet áll. A rab magányosságában barátságot köt egy Morzsa nevű kisegérrel, aki a zárt, rideg börtönben az egyetlen érzelmi kapaszkodóját jelenti. A különös barátság által olyan menedékre lel, amely a fogságban töltött, zord és kegyetlen órákban is emlékezteti arra, miért is jó embernek lenni. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával készült, 2015-ös filmben a két főszereplő Krizsik Alfonz és László Gábor.

Sárga pipacsok (Duna World, 22:35)

A kisjátékfilm a sztálini munkatáborok világába kalauzol vissza, a harmincas évek végét felidézve. A történet üzenete, hogy bárki, bármikor a politika áldozatává válhat: mérnök, fizikaprofesszor, vagy átlagos értelmiségi – koholt vádak alapján hurcolják el őket a munkatáborba. Az elnyomás, a hatalommal való visszaélés és a kényszervallomások súlya mind olyan témák, amelyek mélyen beágyazódnak a totalitárius diktatúrák emlékezetébe. A film rendezője Esztergályos Károly, a főbb szerepekben – mások mellett – Blaskó Péter és Mensáros László látható.

Kiemelt kép forrása: MTVA