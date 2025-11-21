Szekeres Adriennek a közönség szeretete adja az ünnep igazi fényét

Tizenhat éve elképzelhetetlen az ünnepvárás Szekeres Adrien adventi koncertjei nélkül. Az Artisjus-díjas énekes számára ezek az esték olyan találkozások, közösségi élmények, amelyek évről évre meghatározzák a karácsonyi készülődés varázsát. Az M2 Petőfi TV vendégeként arról is beszélt, hogyan élte meg, amikor a világjárvány miatt le kellett mondania a téli koncertjeit.

Vannak előadók, akiket az emberek már szinte automatikusan a karácsonyi estékhez kötnek – Szekeres Adrien is közéjük tartozik, bár zenei repertoárjában nem csak lírai, ünnepi dallamok szerepelnek. Az énekesnő és zenekara már készül az idei adventi országjárásra, így a korábbi évekhez hasonlóan, a novemberi próbák óta ünnepi hangulatban él.

„Számos csodálatos templom van Magyarországon, és én már szinte mindegyikbe eljutottam az évek alatt. Mindig azt érzem, hogy a műsor idejére, arra a 90 percre ismeretlenül is befogad engem egy közösség. Fantasztikus megélni, hogy a zene és az általuk közvetített gondolatok összekovácsolnak bennünket” – vallja Szekeres Adrien.

Az adventi turné semmihez sem hasonlítható, meghitt szépsége csak egyszer hiányzott Szekeres Adrien életéből: a koronavírus-járvány évében. Bár a karácsony otthon, a család melegében akkor is teljes volt, mégis valami pótolhatatlan maradt el.

„Egyetlen év volt, amikor kimaradt a karácsony előtti turné, a koronavírus-járvány idején. Gyönyörűen feldíszítettük a lakást, rengeteg süteményt készítettem. Mindenünk megvolt, ami korábban, mégis hiányzott az a fajta ünnepi ráhangolódás, amit addig minden évben átéltem a közönséggel. Ebben semmi túlzás nincs. Aki előadóművészként dolgozik, pontosan tudja, milyen az, amikor egy koncertről hazatérve, hajnali négyig forgolódsz az ágyban, pörögnek a fejedben az emlékek az elmúlt pár óráról, mert annyira feltöltött az élmény. Nekem emiatt ez az időszak az évben a legszebb” – osztotta meg az énekes, miért bír számára különleges jelentőséggel, hogy több mint másfél évtizede adventi és karácsonyi koncertekkel járja az országot. Elmondta, hogy az idei téli turnéra készülve nemcsak lelkileg, de fizikailag is tudatosan hangolódik, hiszen a sorozatos fellépések komoly állóképességet kívánnak.

„A próbák és egyeztetések mellett igyekszem rendszeresen edzeni, valamint elegendő időt fordítani pihenésre, mert igazán adni csak így lehet” – mondta az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorának vendégeként Szekeres Adrien. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Mit kíván? – hétköznap 23 órától jelentkező zenés kívánságműsor sztárvendégekkel, a Petőfi Rádió zenei kínálatával összhangban.

