Rekordáron kelt el Gustav Klimt egy festménye New Yorkban

Rekordáron, 236,4 millió dollárért (78 milliárd forintért) kelt el Gustav Klimt osztrák festőművész Elisabeth Lederer portréja című alkotása kedden a Sotheby's New York-i árverésén.

Az árverési ház közleménye szerint ezzel Klimt festménye lett a legdrágább modern művészeti alkotás, amelyet aukción valaha értékesítettek. Az Elisabeth Lederer portréja című festmény a művészettörténet aukción eladott második legdrágább műalkotása és a Sotheby’s aukciós ház történetének legdrágább eladott műalkotása lett – fűzte hozzá az aukciósház.

Az 1914 és 1916 között született, 1,8 méter magas képen a művészt támogató gyáriparos házaspár lányának portréja látható.

A keddi árverésbe számos licitáló kapcsolódott be, a győztes végül mintegy 20 percig tartó licitharc után nyerte meg a küzdelmet. Az árverési ház azonban nem hozta nyilvánosságra a vásárló nevét.

Az árverési rekordot a műalkotások közül Leonardo da Vinci Salvador Mundi című festménye tartja 2017 óta, amely 450,3 millió dollárért (149 milliárd forintért) kelt el egy New York-i árverésen.

A modern művészeti alkotások közül az árverési rekordot korábban Andy Warhol Marilyn Monroe-ról készült portréja tartotta, amelyet 2022-ben 195 millió dollárért (65 milliárd forintért) adtak el.

Gustav Klimt (1862-1918) a bécsi szecesszió egyik legjelentősebb alkotója volt. Művei közül korábban egy 2023-ban Londonban eladott kép tartotta az árverési rekordot, amit 108.8 millió dollárért (36 milliárd forintért) vásároltak meg.

A kedden elkelt, Elisabeth Lederer portréja című alkotás a júniusban elhunyt milliárdos, Leonard Lauder gyűjteményének része volt. A Sotheby’s hagyományos őszi árverésén a gyűjtemény számos más darabját is árverésre bocsátották.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons