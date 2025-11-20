Koncz Gábor elérte azt, amire tizenkét évesen vágyott

Legkedvesebb emléktárgyait mutatta meg Koncz Gábor, felnyitva Kincsesládáját a Librettó nézői előtt. A színművész kincsként őrzi hatéves korában készült lovas képét, Szabó Magda levelét és Kossuth-díjait, mint fiatal korától leginkább vágyott elismerést.

Az édesapjának még Londonból hozott borotvák mellett további szívéhez közel álló emlékeit is megosztotta a kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának nézőivel. A Kincsesláda rovatban megmutatta azt a fényképet is, amelyen hatéves korában látható lovon ülve. E nemes állatok iránti szeretete később is kitüntetett szereppel bírt életében, első filmjei után, amikor már megtehette, saját lovakat is vásárolt.

A névtelen vár című filmdrámához kötődő tárgyat is kincsként őriz, egy faládát, amelyben – a szerepe szerint – az általa óvott kislány ékszerei voltak elrejtve. Bár el kellett volna égnie, megkérte az szakértőket: a filmben úgy vessék tűzbe, hogy az megmaradjon. A Szabó Magda történelmi drámájából forgatott, Az a szép fényes nap című alkotásban Géza fejedelmet megformáló színművész, az író kézzel írott, dicsérő sorait féltve őrzi, valamint egy, az író által elismerésül ajándékozott kürtöt is.

Koncz Gábor kétszer nyerte el a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb állami kitüntetést, a Kossuth-díjat, amely különösen nagy elismerés számára. „Ezt akartam 12 éves koromban, amikor a Nemzeti dalt szavaltam a községháza lépcsőjén, e cél felé mentem, ezt szerettem volna elérni. Most, hogy már elértem, meg is halhatok” – mondta meghatottan Koncz Gábor.

Az idézett műsorszám megtekinthető a Médiaklikken.

Librettó – hétköznap 16:30-tól élőben az M5 kulturális csatorna műsorán.

A kiemelt kép forrása: MTVA