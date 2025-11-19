Szabó Ádám boldogsága összefonódott A Dallal

Élete fontos eseményeit zenében is elmondja Szabó Ádám, amelyeket rendszeresen megosztott a Duna műsora, A Dal színpadán is. Hogy boldogsága beteljesedéséről, kisfia megszületéséről is énekel-e majd a közmédia show-műsorának következő évadában, még nem tudja, de bármi megtörténhet, hiszen – mint elárulta a Család-barát vendégeként – mindig az utolsó pillanatban adta be pályázatát a műsorba.

Rendszeres előadója A Dalnak Szabó Ádám. Az énekes, zenész két éve a feleségével lépett fel, tavaly a döntőig menetelő Örök hűség című slágere már az örömhírről, a baba érkezéséről szólt, most pedig a Család-barát vendégeként boldogságáról, öthónapos kisfiáról mesélt. Még az is elképzelhető, hogy élete kiteljesedését is megosztja A Dal nézőivel, hiszen november 22-ig várja a pályázatokat a közmédia dalválasztója, és Szabó Ádám a korábbi években is mindig az utolsó pillanatban adta be versenyszámát.

„Sok fellépést, koncertet hozott A Dalban szerzett ismertség. A közmédia műsora olyan platform, amely kiszélesíti egy előadó, zenekar pályáját” – fogalmazott Szabó Ádám, jelentkezésre ösztönözve a feltörekvő és már ismert előadókat, formációkat is. „Mindenki, aki bekerül a show-ba olyan pluszt kap, amit magával tud vinni és építkezni belőle. Visszaigazolást kap az ember – a zsűritől és a közönségtől egyaránt –, hogy milyen a dalszerzői vénája, üzenete, miként képes hatni” – osztotta meg véleményét a Duna műsorában az énekes. Elárulta, Szandi szavai – tavalyi szerzeményét himnikus alkotásnak nevezte – a mai napig a fülében csengenek, minduntalan eszébe jut, amikor fellépésein előadja az Örök hűséget, hogy e szellemiségben tolmácsolja dalát a közönségnek.

Jelentkezés A Dal 2026-ra:

A Dunán jövőre látható rangos zenei versenyben a legújabb hazai dalok mutatkozhatnak be, ezért csak olyan dallal lehet pályázni, amely még nem, vagy legkorábban 2025. június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve eddig az időpontig nem hangzott még el nyilvános előadásban sem. A nemzeti dalválasztóra 2:30–3:30 perc terjedelmű, kizárólag magyar nyelvű dal küldhető be 2025. november 22. 22 óráig az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével az adal.hu oldalon. A hivatalos felületen további részletes információk találhatók.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

fotó: MTI/Illyés Tibor