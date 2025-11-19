Simon Péter, a Sárkányok Kabul felett katonai szakértője: A valóságban is ilyen drámai egy hadszíntér

Rengeteg olyan jelenet látható a filmben, amely a valóságban is megtörtént – mondta a csaknem egy tucat katonai szakértő bevonásával készült Sárkányok Kabul felett című dráma sajtóvetítésén a szaktudásával a film kommunikációját segítő Simon Péter ezredes. A november 20-tól mozikba kerülő alkotás valósághűsége kapcsán hozzátette: ha magyar állampolgárokért menni kell valahova, a Magyar Honvédség katonáira számíthatnak.

Sok helyzet a valóságban is olyan feszült egy hadszíntéren, mint amit a nézők láthatnak majd a Sárkányok Kabul felett című új magyar filmdrámában. Erről beszélt az alkotás sajtóbemutatóján a filmet szakértőként segítő Simon Péter ezredes, a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokságának parancsnoka. A korábban harcihelikopter pilótaként is szolgált ezredes, háromgyermekes édesapa, többször is állomásozott Kabulban. Kiemelte, hogy egy katona mindenekelőtt szolgálatot teljesít, de a film megmutatja a mögötte lévő embert is. „A film drámaisága nem áll messze a valóságtól, valóban drámai volt a helyzet, a környezet 2021 augusztusában” – mondta az ezredes a film alapjául szolgáló Sámán Pajzs hadművelet kapcsán, amely során a magyar katonák 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Afganisztánból. A 2011-ben és 2013-ban Afganisztánban szolgálatot teljesítő parancsnok hozzátette: „Bár nem mindig beszélünk róla, nem mindig tudjuk a társadalmat beavatni a részletekbe, de szeretném, ha tudnák: ha magyar állampolgárokért menni kell, mi megyünk, akkor is, ha magas kockázatú a művelet, akkor is, ha nem tudjuk pontosan, mi vár ránk” – fogalmazott Simon Péter ezredes.

A Sárkányok Kabul felett című alkotásról azt is elmondta, a film eseménydús, de hiteles, sok olyan jelenetet mutat be, amely a Magyar Honvédség katonáinak 18 éves afganisztáni szolgálata alatt megtörtént. A színművészek által megformált katonák – ahogy nevezte az ezredes – a mindennapi hősök, ma is köztünk vannak, szolgálnak, és képesek ilyen összetett műveletekre.

A november 20-tól a mozikban bemutatkozó Sárkányok Kabul felett című film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével készült.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán