Sávolt Karolina Mennyei hangok című festményével csatlakozott a Jónak lenni jó! kampányához

Sávolt Karolina festőművész a háború kitörésekor kezdte el festeni Mennyei hangok című alkotását, melyet most a 2025-ös Jónak lenni jó! kampányának ajánlott fel. A fiatal művésznő mélyen együttérez a nehéz sorsú kárpátaljai magyarokkal, különös tekintettel az ott élő gyermekekre.

Sávolt Karolina festőművész a Mennyei hangok címet viselő alkotása előtt (A művésznő fotója)

A fiatal festőművész a hirado.hu megkeresésére válaszolva elmondta, hogy

nagy örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, tekintettel arra, hogy művészként és emberként is mélyen együttérez a nehéz sorsú kárpátaljai magyarokkal, különös tekintettel az ott élő gyermekekre, és fontosnak tartja, hogy az ő sorsukat, a velük való törődést folyamatosan fókuszban tartsuk a mindennapokban is.

Sávolt Karolina Mennyei hangok című, a Jónak lenni jó! kampány részére felajánlott festménye (A művésznő fotója)

Elmondta, hogy épp a háború kitörésekor kezdte el festeni a Mennyei hangokat, amelynek fő motívuma – mint az a mellékelt fotón is látható – egy angyal, amely Karolina elmondása szerint a béke szimbóluma. Munkájára, kezdeményezésére nagy hatással voltak a háború borzalmai, az az által sújtott emberek nehéz sorsa – fogalmazott.

Kiemelte, hogy művein, ahogy ezen a festményén is, megjelenik a geometria, tekintettel arra, hogy a mindennapokban is mindenütt jelen vannak a geometrikus alakok, formák.

„Ezen keresztül a geometria a végtelenséget szimbolizálja ”

– hangsúlyozta a fiatal művésznő, aki ezzel is az élet végtelenségét és annak végtelen szépségét szeretné kifejezni.

Festészete, munkássága jellemzéseként általánosan a pozitivitást és a világ szépségének bemutatását emelte ki, és a Jónak lenni jó! kampányának felajánlott Mennyei hangok című festményével, az angyal motívummal a békét, az égieket ábrázolja.

A legfontosabb az élet szépsége és a béke

– mondta Sávolt Karolina, aki hálás azért, hogy művészként lehetősége nyílik igazán fontos ügyek mellé állni és szívéhez nagyon közel állnak az ilyen és ehhez hasonló karitatív események.

Az idén 15. alkalommal útjára indult Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív kampánya a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.

