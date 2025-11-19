Egyelőre nem lehet licitálni Blaise Pascal első mechanikus számológépére, becslések szerint 3 millió euróért kelhet majd el

Elodázta a Christie’s aukciósház a pascaline mechanikus számológép árverését, amelyet szerdán tartottak volna Párizsban, miután a francia főváros közigazgatási bírósága felfüggesztette a Blaise Pascal által 1642-ben készített számológép exportengedélyét.

„A (közigazgatási bíróság) végleges ítéletére várva, tekintettel a mostani döntés ideiglenes jellegére és ügyfele utasításainak megfelelően a Christie’s felfüggeszti a pascaline november 19-re tervezett eladását” – jelentette be az aukciós ház.

Tudósok és kutatók kérték sürgősséggel a közigazgatási bíróságot, hogy tiltsa meg az eszköz esetleges kivitelét Franciaországból. A Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfizikus (1623–1662) által 1942-ben létrehozott első mechanikus számológép magántulajdonban van. Leütési árát két-három millió euró közötti (393 millió és 786 millió forint) összegre becsülték.

A párizsi közigazgatási bíróság kedden tiltotta meg a számológép kivitelét Franciaországból, a végleges ítéletre várva.

A panaszosok azt szeretnék, hogy az eszközt minősítsék nemzeti kincsnek, hogy ne tűnjön el külföldön. A francia kulturális minisztérium közölte, hogy májusban exportengedélyt adott ki a szokásos feltételek mellett. Az exportengedély kiadásához két szakértő is – egyikük a Művészetek és Mesterségek Nemzeti Központjáé (CNAM), a másik a Louvre múzeumé – hozzájárulását adta.

A tárgyaláson az exportot ellenzők a pascaline egyedülálló értékét hangsúlyozták.

A francia tudós 1642-ben, 19 éves korában tervezte meg a számológépet, eredetileg a normandiai adóügyekben ítélkező bíróságon dolgozó apjának, Étienne Pascalnak kívánt vele segítséget nyújtani, akinek a feladata a tartomány adóbevételeinek az átszervezése volt.

A Pascal által létrehozott húsz példány közül mindössze kilenc maradt fenn világszerte, ezek egyike került volna szerdán kalapács alá. Több későbbi példány a párizsi Musée des Arts et Métiers-ben (Művészetek és Mesterségek Múzeuma), valamint a közép-franciaországi Clermond-Ferrand-ban lévő Henri Coq múzeumban látható, egy példányt Drezdában őriznek, egyet pedig Bonnban, az IBM gyűjteményében.

A három pascaline-típus közül az egyik decimális (összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra alkalmas), a másik könyvelő (pénzszámláló), a harmadik pedig távolságok kiszámítására, illetve földmérésre alkalmas. A szerdai árverésre szánt példány az egyetlen ismert a létezők közül, amelyet földmérésre használtak, és még ma is működőképest – közölte korábban a Christie’s.

Kiemelt kép: Az első mechanikus számológép, amelyet a francia polihisztor Blaise Pascal talált fel, és amelyet 2025. szeptember 11-én a párizsi Christie’s aukciós házban állítottak ki (Fotó: AFP)