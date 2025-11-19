Makovecz 90 – Tisztelgés egy különleges életmű előtt a közmédia csatornáin

November 20-án lenne 90 éves a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész. A magyar organikus építészet megteremtőjének személyiségét és hatását idézik fel műsoraikkal születésnapján a közmédia csatornái.

Makovecz Imre születésnapja kapcsán tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna november 20-án 10:30-tól az Ez itt a kérdés korábbi, Nemzeti építkezés című részét. Makovecz Imre csaknem ötszáz épületet tervezett, amelynek hozzávetőlegesen a fele meg is épült. A 12 órakor kezdődő Új idők új dalai Összekötni az eget és a földet – Makovecz Imre életműve című epizód megmutatja, mitől olyan különleges a munkássága, hogyan dolgozott a legendás építész, és miként nyert inspirációt organikus építészeti remekeinek megtervezéséhez. A 14 évvel ezelőtt elhunyt építész örökségét idézi fel 15:05-től A Nagyok Történetek barátságról, építészetről, Makoveczről című korábbi része is, valamint az Agenda is foglalkozik a világhírű magyar építésszel.

Az M5 kulturális magazinműsora, a Librettó már november 19-i adásában kiemelt figyelmet szentel Makovecz örökségének, az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című kiállítás bemutatása mellett a stúdió vendége lesz az építész fia, Makovecz Pál, Turi Attila, az MMA elnöke és Makovecz Imre tanítványa, Fülöp Tibor építész, továbbá részleteket tudhatnak meg az organikus stílus jellemzőiről. November 20-án, a születésnapon is felidézi 16:30-tól a Librettó a mester alakját. Az említett tárlatról és az építész ikonikus stílusjegyeit hordozó maradandó kéznyomáról az M2 Petőfi TV 22 órakor kezdődő Esti Kornél című műsora is foglalkozik, a stúdió vendége lesz lánya, Makovecz Anna festőművész, és betekinthetnek a Pesti Vigadóban rendezett Makovecz-kiállításba is.

A Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke épületeiben a népi hagyományokat és a természet formáit ötvözte modern építészeti megoldásokkal. Szellemiségét, örökségét ismerhetik meg a nézők a közmédia Álmok álmodói című sorozatának róla szóló részéből 10:05-től a Dunán, majd 15:55-kor a Duna Worldön.

Műsorok Makovecz Imre emlékére november 20-án a közmédia csatornáin.

Fotó: MTI/Soós Lajos