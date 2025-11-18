Törőcsik Mari 90 – Filmjeivel emlékezik a Nemzet Színészére a közmédia

A magyar filmművészet és színháztörténet egyik meghatározó alakja 90 éves lenne november 23-án. A közmédia kulturális csatornái egy héten át különböző filmjeivel tisztelegnek Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész emléke előtt.

A címszereplésével készült, Kosztolányi-regényből adaptált Édes Anna 1958-as filmváltozata november 21-én, pénteken 21 órától lesz látható az M5 kulturális csatornán. A Fábri Zoltán rendezte filmdráma ma is megrendítő erejű, és hazai sikere mellett az 1959-es cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában is szerepelt.

A Duna World szintén november 21-én a magyar filmtörténet ikonikus alkotását, a Körhintát tűzi műsorára. Fábri Zoltán 1955-ös filmje rendezői életművének egyik csúcsa, és Törőcsik Mari karrierjének is meghatározó kezdőpontja: a naiv, tiszta tekintetű Mari szerepe a nemzetközi figyelmet is ráirányította a fiatal színésznőre.

A Duna november 23-án, vasárnap délután a Légy jó mindhalálig filmfeldolgozásával idézi meg a művész emlékezetes alakítását. Ugyanezen az estén 21 órától a Teketória című filmet is láthatják, amelyben a színművész a mindennapok morális dilemmái mögött rejlő emberi törékenységet mutatja be.

Az M5 november 24-én a Házasságból elégséges című vígjátékkal folytatja a megemlékezést. A könnyedebb hangvételű film rámutat arra, hogy Törőcsik Mari ugyanolyan kiváló komikaként is, mint a nagy drámai szerepekben. A vetítés egyúttal alkalmat ad arra is, hogy a csatorna megemlékezzen Törőcsik Mari filmbéli partnere, Makláry János színművész 45 évvel ezelőtti haláláról.

A közmédia heti válogatása ritkaságokkal is gazdagítja a megemlékezést. A Duna World délelőtt 11 óra után naponta ad televízióban csak ritkán látható filmeket: a Gyalog a mennyországba (11.19.), a Türelmetlen szeretők (11.20.), a Kéktiszta szerelem (11.21.), az Anyám könnyű álmot ígér (11.22.) és a Kölyök (11.23.) története mind Törőcsik Mari játékának különböző árnyalatait hozzák közelebb a nézőkhöz.

Törőcsik Mari 90 – filmválogatás november 19. és 24. között a közmédia csatornáin.

