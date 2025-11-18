Tokióban forgatott videóklipet az új dalához Ákos

Új klippel jelentkezett a napokban Ákos. Legutóbbi kiadványa, a METROPOLIS című dupla stúdióalbum platinalemez lett, az eladási adatok alapján megkapta Az év albuma elismerést is. A kiadvány dalait a zenész telt házas nagykoncerten mutatta be tavaly a Papp László Arénában. Nemrég pedig a dupla lemez címadó dalához mozgalmas és látványos klipet forgatott a japán fővárosban, Tokióban: a kisfilm a napokban jelent meg a videómegosztó oldalakon.

„A kalandos forgatást napra pontosan a METROPOLIS dupla album megjelenésének első évfordulóján fejeztük be Tokióban. Ennél ideálisabb helyszínt el se lehet képzelni egy ilyen tematikájú dalhoz” – nyilatkozta Ákos.

A szerzemény szintetizátorokra építő albumverziója friss hangzást kapott a klip kedvéért, a képi világ pedig mintha a dalszöveg folytatása lenne.

A világváros ikonikus helyszínei – például a Shibuya-kereszteződés, a Tokyo Station és a Shinjuku üzleti negyed – a nyüzsgés és a magány díszleteivé változnak át Ákos saját rendezésű, új klipjében, amely alább megtekinthető:

Ákos legközelebb a Papp László Arénában, december 13-án ad koncertet zenekarával együtt, ezzel zárják az évet.

Ákos az idei évben elnyerte az év férfi előadója díjat, az országjáró turné során 60 ezer érdeklődőnek koncertezett, ezután pedig – más előadók mellett – az oszakai világkiállításon lépett fel Japánban, ahonnan éppen az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm budapesti bemutatójára ért haza. Egy hónapon át közönségtalálkozós vetítésekkel járta az országot: minden helyszínen telt ház, ünnepi hangulat, álló ováció fogadta őt és a film alkotóit.

A nagyszabású előadás repertoárját erre a különleges alkalomra állították össze: átfogó igénnyel mutatja be a már 37 éve alkotó dalszerző-előadó pályáját. Nemzedéki slágerek, rég hallott, ritkábban játszott szerzemények és a legutóbbi album sikerdalai is fontos szerephez jutnak ezen az estén. A szokásoktól eltérően Ákos jövő nyáron nem indul turnéra, így a decemberi előadást hosszabb koncertszünet követi majd.

Kiemelt kép: Kovács Ákos koncertje a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdõn 2024. július 25-én. MTI/Veres Nándor.