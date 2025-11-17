Katarból és Pennsylvaniából is érkeztek pályaművek a Csukás Meserádió felhívására

Nagy sikerrel zárult a Csukás Meserádió A Legmesésebb Mesélő című pályázata. Pedagógusok, szülők és nagyszülők – összesen több mint kétszázan – ragadtak tollat és küldték el saját meséiket az ország minden pontjáról, még az Óperenciás-tengeren túlról is – számolt be az eredményről a Petőfi Rádió Csukás Meseóra című vasárnapi műsorában Csiki Dorottya Mária, a meserádió szerkesztője.

Lezárult a Csukás Meserádió őszi meseolvasásra buzdító pályázata, amely során a legmesésebb mesélőt keresték, egyúttal várták a jelentkezők saját történetét is, valamint olyan meséket, amelyek eddig még nem hangoztak el a rádióban. A nemrég zárult felhívás eredményéről a meserádió szerkesztője, Csiki Dorottya Mária árult el részleteket a Petőfi Rádióban.

„Több mint kétszáz jelentkezés érkezett. Az ország minden pontjáról kaptunk pályaműveket, határon túlról, sőt még az Óperenciás-tengeren túlról is, Katarból, illetve Pennsylvaniából is írtak nekünk. Dajkák, óvónénik, óvóbácsik, tanítók, szülők és nagyszülők is egyaránt tollat ragadtak, és a saját meséikkel neveztek pályázatunkra” – árulta el Csiki Dorottya Mária, hozzátéve: megható, hogy ilyen sok embert mozgatott meg a felhívás. A gyerekek és felnőttek szívéhez egyaránt szóló, sok különleges pályamű született. „Egyedi és kreatív alkotásokat is kaptunk, voltak, akik hangszeres aláfestéssel küldték el meséjüket, de zörejekkel ellátott mű is érkezett” – mondta a rádió szerkesztője, kiemelve, nehéz döntés vár a zsűrire. A nyerteseket, különdíjasokat november 30-ig értesítik, akik a Csukás Meserádió Mikulás-rendezvényén is részt vehetnek majd december 8-án a Művészetek Palotájában.

A közmédia online, a nap 24 órájában mesés tartalmakat kínáló rádiócsatornája számos újdonsággal, különleges ajándékkal is készül az adventi időszakban a hallgatóinak. Többek között, december 2-tól Mikó István, a népszerű Mesepostás hangján a Diótörőt tűzi műsorára esténként. E kuriózum mellett továbbra is ismert előadók, művészek olvasnak esti mesét a gyerekeknek.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek – elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

