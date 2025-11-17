A világ legjobb projektjei között díjazták a Néprajzi Múzeum digitális fejlesztéseit

A világ legjobb digitális projektjeit díjazó dubaji F@IMP fesztiválon két díjat is nyert a Néprajzi Múzeum: az új gyűjteményi kiállítás digitális fejlesztése az ICOM Dubai Különdíjat nyerte el, a múzeum EthnoFusion projektje pedig az Oktatás és Közvetítés Díját érdemelte ki.

Az idei évben a Néprajzi Múzeum tartalmi elemeket is hordozó tevékenységét számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el – emelte ki Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója,az elismerésekről tartott hétfői sajtótájékoztatón a múzeumban.

Elmondta, hogy

a dubaji fesztiválon a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) hivatalos bizottsága díjazta a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának multimédiás hálózatát,

amely 3000 négyzetméteren, interaktív térképekkel, animációkkal és filmekkel kelti életre több mint 3600 eredeti tárgy történetét, valamint az EthnoFusion alkalmazást, amely a zenei alkotás élményét kapcsolja össze a népzenei örökséggel. Kiemelte: a dubaji győzelem az év csúcspontja volt, mert

a Néprajzi Múzeum ezzel rekordévet zárt. Hiszen 2025-ben két Red Dot-díjat nyert, bekerült a Luigi Micheletti-díj döntősei közé, a Székelyek – Örökség mintázatok című kiállítás elnyerte az Év Kiállítása 2025 címet, kiadványa, a ZOOM katalógus pedig három nemzetközi dizájndíjat is kapott.

„A Néprajzi Múzeum eddig elért eredményei is impozánsak, de biztos vagyok abban, hogy a szándékaink szerint megvalósuló további időszaki kiállítások hasonlóan vonzók lesznek” – fűzte hozzá.

A legújabb rangos nemzetközi elismerés tökéletesen visszaigazolja a Liget Budapest Projekt azon célkitűzéseit, hogy a park új, világszínvonalú kortárs épületeiben olyan 21. századi, innovatív tartalmakat hozzon létre, amelyek nemzetközi szinten is kiemelkedőek – emelte ki Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Hozzáfűzte: büszkeség, hogy

a Néprajzi Múzeum épületének számos szakmai díja után most már a benne zajló szakmai munkát és az innovatív kulturális tartalmat is a világ legjobbjai között ismerik el.

Odler Zsolt, a Néprajzi Múzeum nyilvántartási és digitalizálási főosztályvezetője elmondta, hogy az intézmény az analóg térben végrehajtott fizikai költözés után végrehajtotta a magyar múzeumi szféra eddigi legnagyobb digitális költözését is, hiszen a teljes gyűjteményi adatbázist egy korszerű, nemzetközi platformra, a MuseumPlus integrált gyűjteménykezelő rendszerre helyezte át. Ez a váltás elengedhetetlen volt, hiszen a múzeumok ma már tudásközpontok és digitális szolgáltatók is, ahol a kutatói és a látogatói elvárások a digitális platformok fejlesztését is formálják – emelte ki.

A szakember arról is beszélt, hogy a Néprajzi Múzeum digitális megújulása nem csupán egy informatikai projekt volt, hanem stratégiai építkezés is,

amelyben a múlt öröksége a jövő technológiáján keresztül válik elérhetővé és használhatóvá. Egy olyan rendszer épült fel, amely egyszerre szolgálja a kutatókat, a muzeológusokat és a közönséget, alkalmazkodva mindennapi szokásaikhoz és igényeikhez – hangsúlyozta.

A több mint 580 ezer rekord, mintegy 97 ezer szótári tétel és több mint 700 ezer multimédia fájl átállítása zajlott le a fejlesztés során, de megvalósult a rendszer teljes magyar nyelvű és szaknyelvi adaptációja is.

A múzeum online gyűjteményi adatbázisa a világon bárki számára térítésmentesen és regisztráció nélkül elérhető,

és megtekinthető a Néprajzi Múzeum kulturális javainak jelenleg több mint százhúszezer publikált rekordja – fűzte hozzá Odler Zsolt.

„Felnőtt egy olyan generáció amelynek teljesen mást jelent egy információ megkeresése, mint a korábbi generációknak. Ezekre mind reagálni kell, és reflexív módon kell gondolkozni egy intézménynek” – mondta.

Hozzátette:

„A múzeumoknak meg kell szokniuk, hogy már nemcsak kiállítóhelyként kell rájuk tekinteni, hanem egy tudásátadási központtá is kell válniuk, olyan intézménnyé, amely digitális szolgáltatásokat is nyújt.

Ezekhez a különböző tartalommegosztási és tartalomátadási technológiákhoz pedig szükség van egy olyan jó alapra, amely rendszerezi azt a sokmilliónyi metaadatot, vagy képet, amelyet a Néprajzi Múzeum az elmúlt 153 évében összeállított magának. Ez a tudás a mai naptól az online térben is mindenki számára elérhető”.

A Néprajzi Múzeum új gyűjteményi kiállításának digitális fejlesztése az ICOM Dubai Különdíjat nyerte el az AVICOM F@IMP (Festival of Audiovisual and Innovative Museum Media Productions) fesztiválon november 15-én. A díjat a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) hivatalos szakbizottsága (AVICOM) ítélte oda annak a pályaműnek, amely legszorosabban kapcsolódik a szervezet általános konferenciájának A múzeumok jövője a gyorsan változó közösségekben című központi témájához.

A megmérettetés Oktatás és Közvetítés Díját mobilapplikáció kategóriában a múzeum EthnoFusion projektje azzal érdemelte ki, ahogyan a zenei mixelés élményén keresztül élővé, személyessé és hozzáférhetővé teszi a zenei örökséget. A látványos, intuitív felület kreatív tanulásra, felfedezésre és közösségi megosztásra ösztönöz, amikor a felhasználók modern zenei alapokkal, effektekkel keverhetnek eredeti népi hangszereket, mixüket pedig letölthetik vagy elküldhetik.

Kiemelt kép: Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója és Kemecsi Lajos főigazgató a Néprajzi Múzeum idei évben kapott elismeréseiről tartott sajtótájékoztatón a Néprajzi Múzeumban 2025. november 17-én. A világ legjobb digitális projektjeit díjazó dubaji F@IMP fesztiválon két díjat is nyert a múzeum. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)