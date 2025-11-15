Kovács Áron meghatódott rajongói tettétől

Az Azt beszélik legutóbbi adásának témái között osztotta meg Mészáros Ibolya műsorvezető a nézőkkel és vendégeivel annak a brazil üzletembernek a történetét, aki tetemes vagyonát örökségében nem családjára, rokonaira, hanem az ismert focistára, Neymarra hagyja. E váratlan rajongói „gesztus” kapcsán a műsor sztárkommentelői közül Kovács Áron egyik legkedvesebb történetét mesélte el.
A műsorvezető, énekes köztudottan cukorbeteg kiskora óta. Megtudta, hogy vannak szülők, akik őt állítják gyermekük elé példaképként, amikor diagnosztizálják náluk ezt a betegséget. „Vannak családok, akik miattam adták az Áron nevet a következő gyereküknek” – mesélte a műsorvezető, énekes a megható történetét arról, mi a legszebb dolog, amit rajongóktól kapott.
A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.
Az Azt beszélik november 16-án is várja nézőit, a műsorvezető Mészáros Ibolya Janza Kata, F. Takács István, Harsányi Levente és Nagy Sándor társaságában beszéli ki a közösségi média aktuális virális tartalmait.
Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.
Kiemelt kép: Kovács Áron (Fotó: MTVA)