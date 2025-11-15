Kovács Áron meghatódott rajongói tettétől

A közösségi média felkapta a fejét egy brazil dúsgazdag üzletember jó cselekedetére, amely a rajongás nem mindennapi módját példázza. A Duna vasárnap kora esti Azt beszélik című talkshow-jában ennek kapcsán a műsor sztárkommentelői is meséltek rajongói történeteket, köztük Kovács Áron, aki igazán megható „ajándékot” kapott.

Az Azt beszélik legutóbbi adásának témái között osztotta meg Mészáros Ibolya műsorvezető a nézőkkel és vendégeivel annak a brazil üzletembernek a történetét, aki tetemes vagyonát örökségében nem családjára, rokonaira, hanem az ismert focistára, Neymarra hagyja. E váratlan rajongói „gesztus” kapcsán a műsor sztárkommentelői közül Kovács Áron egyik legkedvesebb történetét mesélte el.

A műsorvezető, énekes köztudottan cukorbeteg kiskora óta. Megtudta, hogy vannak szülők, akik őt állítják gyermekük elé példaképként, amikor diagnosztizálják náluk ezt a betegséget. „Vannak családok, akik miattam adták az Áron nevet a következő gyereküknek” – mesélte a műsorvezető, énekes a megható történetét arról, mi a legszebb dolog, amit rajongóktól kapott.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Az Azt beszélik november 16-án is várja nézőit, a műsorvezető Mészáros Ibolya Janza Kata, F. Takács István, Harsányi Levente és Nagy Sándor társaságában beszéli ki a közösségi média aktuális virális tartalmait.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

Kiemelt kép: Kovács Áron (Fotó: MTVA)