„A művészetet oda kell vinni az emberekhez” – Mező Misi roma tehetségeket támogat

„Nagyon szeretem a roma kortárs festészetet, mert nagyon egyedi” – kezdte Mező Misi, aki maga is több kortárs roma alkotó művét gyűjti otthonában. – „Ha valaki ránéz egy képre, azonnal tudja, ki a festő. A színek, a figurák, a történetek mind beszédesek. Ezek a képek azonnal megszólítanak, gyorsan utat találnak az ember szívéhez” – hangsúlyozta a Petőfi Zenei Díjjal elismert Magna Cum Laude zenekar frontembere. A zenész szerint ez az egyik legfontosabb üzenete a vándorkiállításnak is: a művészet nem elvont dolog, hanem élő, emberi nyelv, amit bárki megérthet, ha szívvel nézi.
„Én beérem annyival, hogy gyönyörködöm. Nekem elég, ha csak leülök ezek elé a képek elé, és nézem. Nem feltétlen akarom megfejteni, hogy vajon mire gondolt a művész. A hatás a fontos” – tette hozzá.
A vándorkiállítás ötlete Szentandrássy István szellemiségéből nőtt ki – abból a hitből, hogy a roma művészetnek helye van a mindennapokban. „Szentandrássy halála óta eltelt öt év, és több mint tizenhatezer látogatónk volt. Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy az intézményünk falain kívül is megmutassuk a roma képzőművészet értékeit” – fogalmazott Papp Róbert, a galéria igazgatója.
„Ha az emberek nem mennek el egy kiállításra – mert sokan még mindig azt hiszik, hogy csak vásárlás miatt érdemes bemenni egy galériába –, akkor nekünk kell elvinni nekik a művészetet” – hangsúlyozta Mező Misi, a vándorkiállítás támogatója, aki nemrég Békés Vármegyei Prima díjat vehetett át szerteágazó kulturális tevékenysége elismeréseként.
A tárlat elsőként Salgótarjánban volt látható, a következő állomás Pécsett lesz. A szervezők tervei szerint a program eljut majd Borsodba, Szabolcsba és más térségekbe is – oda, ahol talán ritkábban találkoznak az emberek kortárs képzőművészettel. A válogatásban a roma kortárs festészet meghatározó alakjai, köztük Balogh Tibor, Ökrös Mónika, Petrovics József, Kunhegyesi Ferenc és Tibor Zoltán alkotásai szerepelnek.
Kiemelt kép: Mező Misi (Fotó: MTVA)