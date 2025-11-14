Sárkányok Kabul felett: A filmben szereplő színészek ma is aktív, hivatásos katonákat formálnak meg

Az új magyar háborús akciódráma filmes eszközökkel, de pontosan adja vissza azt a feszült helyzetet, amely a valóságban játszódott le 2021 augusztusában Afganisztán repterén. A november 20-tól a mozikban bemutatkozó Sárkányok Kabul felett (16) című alkotás munkálatainak kulisszatitkairól Lajos Tamás producer és Simon Péter ezredes, a Különleges Műveleti Erők parancsnoka, harcihelikopter-pilóta beszélt az M1-en.

A Sárkányok Kabul felett a 2021-es Sámán Pajzs nevű katonai hadműveletet dolgozza fel, a Magyar Honvédség történetének egyik legsikeresebb és legdrámaibb akcióját, amely során a magyar katonák 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Afganisztánból, köztük 57 afgán családot és 180 gyermeket. Az M1 műsorában Simon Péter, a különleges művelet parancsnoka elmondta, 2011-ben és 2013-ban teljesített szolgálatot Kabulban, azon a reptéren, ahol a történet játszódik. „Sajátos szemüvegen keresztül néztem a filmet, hiszen az abban megjelenő épületekben, hangárokban én a valóságban is voltam. Harcihelikopter-oktató pilóta voltam, az afgán légierő pilótáit képeztem ki és repültünk velük éles bevetésekre” – mondta Simon Péter, hozzátéve, a valóság ihlette történet a filmvásznon megelevenedve hitelesen adja vissza az akkori, ottani hangulatot. A parancsnok arról is beszélt, hogy a valóságban 2021 augusztusában történt kimenekítési akció sikeréhez kellett az a 18 évnyi szolgálat, amelyet a Magyar Honvédség és Magyarország ebben a régióban vállalt. „Ennek a szerepvállalásnak köszönhető, hogy volt a katonáknak helyismerete, kapcsolatrendszere, tudása. Tisztában voltak a kabuli reptér akkori jelentőségével” – hangsúlyozta Simon Péter, kiemelve: a filmben szereplő színészek olyan valós, aktív szolgálatot teljesítő katonákat formálnak meg, akik a mai napig Szolnokon szolgálnak és hajtanak végre feladatokat a világ minden táján.

„A moziban megjelenő katonai részek nem állnak messze a valóságtól” – fogalmazott, ennek érdekében a színészek is kaptak alapkiképzést, a helyszínek hiteles megjelenítése azonban jelentős utómunkát igényelt. Erről már Lajos Tamás producer beszélt. Úgy fogalmazott, az előkészületek egyszerűek voltak, a forgatást azonban bonyolította, hogy terveikkel ellentétben nem tudták megvalósítani a külföldi munkát, így magyarországi helyszínekre hozták az afgán környezetet és bonyolult számítógépes utómunkával tették hitelessé az akciófilmet.

A november 20-tól a mozikban bemutatkozó Sárkányok Kabul felett című film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével készült.

A kiemelt kép forrása: Szupermodern Stúdió