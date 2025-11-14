Sarah Jessica Parker és Helen Mirren is életműdíjat kap az idei Golden Globe díjátadó szezonban

Sarah Jessica Parker kapja a Carol Burnett-díjat, Hellen Mirren pedig a Cecil B. DeMille-díjat a Golden Globe januári díjátadó gáláját pár nappal megelőző, külön ceremónián – jelentették be csütörtökön a szervezők.

„Sarah Jesica Parker pályafutása nagyon jól megtestesíti a Carol Burnett-díj szellemiségét” – fogalmazott Helen Hoehne, a Golden Globe-díjátadó elnöke közleményében, kiemelve a színésznő rendkívüli érdemeit a televíziózásban és méltatva színpadi, televíziós és filmes szerepléseinek popkulturális hatását.

A 2019-ben alapított Carol Burnett-díjat „a képernyőn és azon kívül a televíziózáshoz való kiemelkedő hozzájárulásáért” ítélték oda az Emmy-díjas színésznőnek, aki korábban a hollywoodi színészcéh (SAG) díját is elnyerte, és idén ő is tagja volt a tekintélyes brit Booker-díjat odaítélő zsűrinek.

Sarah Jessica Parkert a közönség az HBO Szex és New York című sorozatából, valamint annak És egyszer csak című folytatásából is ismeri, a filmvásznon pedig egyebek mellett a Támad a Mars!, az Ed Wood és az Elvált nők klubja című produkciókban láthatta.

A kimagasló filmes életműveket jutalmazó Cecil B. DeMille-díjat Helen Mirren, A királynő című film Oscar-díjas brit sztárja kapja, akit legutóbb A csütörtöki nyomozóklub című krimivígjátékban láthattak a nézők. A 80 éves színésznőt pályafutása alatt öt Emmy-, négy BAFTA-, három Golden Globe- és egy színházi Tony-díjjal is kitüntették, és 2022-ben átvehette a hollywoodi színészcéh (SAG) életműdíját is.

A Carol Burnett- és a Cecil B. DeMille-díjat egy új, ezentúl évente jelentkező Golden Eve (Arany este) keretében adják át január 8-án.

A Golden Globe-díjátadó gálát pedig január 11-én rendezik meg. A műsor házigazdája immár második alkalommal Nikki Glaser lesz.

Kiemelt kép: Sarah Jessica Parker amerikai színésznő (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)