„Már az anyaméhben érzi a baba, ha szeretik” – Bagdy Emőke újabb tabukat dönt a Lélekutakon legújabb részében

Tényleg visszatükrözi a baba az anyja érzéseit? Számít, ha már a várandósság ideje alatt beszélünk a magzathoz? Miért lehet „virtuális köldökzsinór” a szoptatás? A Ridikül YouTube-csatorna népszerű sorozata, a Lélekutakon Bagdy Emőkével legújabb epizódjában szakértők segítenek megérteni mindazt, hogyan születik meg a gyermekkel együtt az édesanya is.

A Ridikül YouTube-csatornáján futó Lélekutakon Bagdy Emőkével podcast legfrissebb epizódjában Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta ezúttal Kiss Eleonóra csecsemő- és gyermekgyógyász, újszülöttgyógyász szakorvos, valamint IBC-LC laktációs szaktanácsadó segítségével vezette végig a hallgatókat az anyává válás útján. A beszélgetés egyik központi üzenete, hogy a kapcsolat a baba és az anya között nem a születés pillanatában, hanem már a várandósság idején megszületik.

„A baba nem pusztán reflexlény. Ő már a méhen belül is reagál: hall, érzékel, és átveszi az anya rezdüléseit. A gondolat, az odafordulás, a szeretetteljes figyelem már ekkor kapcsolatot épít” – hangsúlyozta Bagdy Emőke.

Az adásban szó esett a szülészeti kultúra változásairól is. Kiss Eleonóra kiemelte, hogy a magyar egészségügy sokat fejlődött a családbarát szemlélet irányába. A szakértő szerint fontos lenne visszatalálni az ösztönös, természetes folyamatokhoz – ahhoz a bensőséges, testközeli gondoskodáshoz, amelyet a régi kultúrákban magától értetődőnek tekintettek.

„Vissza kell térnünk a természethez. A közelség, a személyesség, az érzelmi jelenlét az, ami a baba és az anya biztonságát megalapozza” – fogalmazott az újszülöttgyógyász, aki témaként hozta be a szoptatás és a korai testi kontaktus jelentőségét is. „A szoptatás nemcsak táplálék. Ez egy virtuális köldökzsinór, amelyen keresztül szeretet, megnyugvás és biztonság áramlik” – reagált Bagdy Emőke. Hozzátette, a zéró szeparáció, az édesanya és a baba születés utáni első, közösen eltöltött órája (aranyóra), az együtt alvás és a hordozás mind azt a célt szolgálják, hogy a baba a lehető legkevesebb stresszel, a legnagyobb biztonságban induljon el az életben. A legkorábbi élettapasztalatok beépülnek a személyiségbe, és meghatározzák, hogyan kötődünk, szeretünk és bízunk felnőttként.

„A felnőttkori boldogság gyökerei a kezdeti időszakból erednek. A kötődő nevelés, az ölelő szeretet adja meg azt az alapot, amelyre egy élet biztonsága épül” – jelentette ki a professzorasszony.

A Lélekutakon Bagdy Emőkével sorozat adásai szakmai igényességgel, de őszinte emberi hangon segít eligazodni életünk legfontosabb lelki kérdéseiben.

A legújabb Ölelő szeretetben növekedni című epizód teljes egészében elérhető a Ridikül YouTube-csatornáján. A korábbi részek visszanézhetők itt.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Horváth Péter Gyula