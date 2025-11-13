Főállású édesapaként éli mindennapjait Tóth Roland

A pandémia után döntött úgy az ismert színész, hogy otthon marad két lányával és főállásban neveli a gyerekeket, végzi az otthoni teendőket. Az elhatározás hátteréről a Család-barát vendégeként mesélt és elárulta, tapasztatai alapján milyen tanácsokat adna a szülőknek.

Műsorvezetőként kezdte, majd színházban folytatta, de filmekben, sorozatokban is szerepelt Tóth Roland, ám a pandémia után újrainduló szakmai életben már nem vállalt főszerepet. A színész a Család-barát stúdiójában mondta el, két színházi igazgatója is elhunyt a covid alatt, és úgy döntött nem tér vissza a színpadra inkább két lányával foglalkozik. Míg felesége főállásban dolgozik, ő mellékállásban vállal kisebb színészi munkákat és szinkronizál is, napjait nagy részét a lányai és otthoni teendői teszik ki.

„Hasznos, ha az ember rugalmas és nem tervez” – fogalmazta meg tapasztalatait és tanácsait Tóth Roland a gyereknevelés kapcsán a Duna délelőtti magazinműsorának vendégeként. Elmondta, mindennapjaiban mos, tereget, gondoskodik arról, hogy készen legyen a lecke, lányai mindent elvigyenek az iskolába, legyen friss pékárú, és örömét leli abban, hogy látja: gyermekei boldogok.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

