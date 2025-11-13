Ferenczi György lányaival saját meséket szőtt elalvás előtt

Amint megtanult olvasni, egyszerre három könyvet is bújt Ferenczi György. A Petőfi Zenei Díjas előadóművész a Csukás Meserádiónak elárulta, később már nemcsak olvasni szerette a meséket, hanem saját történeteket is szőtt gyermekeivel.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Máté Péter-díjas szájharmonika-művész, énekes úgy gondolja, a mese azért fontos a gyerekek életében, mert az olyan mint az álom: bármi megtörténhet benne. Gyerekkorában sokat mesélt neki keresztanyja és nagymamája is, de amint megtanult olvasni, elkezdte bújni a könyvet, egyszerre akár hármat is. Ezt a mentalitást vitte tovább saját családjában is.

„Sokat meséltem lányaimnak, azonban eljött egy pont, amikor már saját történeteket mondtunk, elalvás előtt. Éveken keresztül szőttük a kalandokat. Mindez fejleszti a szókincset, a hallott érdekes szavakat, kifejezéseket magukkal viszik a gyerekek az álmukba, amelyek beépültek tudatalattijukba” – fejtette ki az érdemes művész.

Hozzátette, az így megalkotott csodás históriák hagyják szabadon szárnyalni a fantáziát. Ferenczi György azt vallja, zenével is el lehet mondani egy történetet, ki lehet muzsikával is fejezni érzelmeket úgy, hogy azt mindenki érzi és megérti.

Kiemelt kép forrása: Csukás Meserádió