Új korszak kezdődik – Pásztor Anna zenekara megújulásáról beszélt

Pásztor Anna új fejezetet nyitott magánéletében és zenekara történetében is. Az Anna and the Barbies frontembere az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában beszélt arról, hogy a zenekar hamarosan látványos stílusváltásra készül: a jövőben egy csendesebb, letisztultabb, akusztikus vagy akár szimfonikus irányt vesznek.

Vízválasztó évzáró koncert előtt áll Pásztor Anna: zenekarával új úton indulnak el, szakítva a korábbi lázadó, rock hangzással, a jövőben bensőségesebb, lágyabb zenét játszanak– mondta az énekesnő az M2 Petőfi TV esti élő műsorában.

„Egyre bátrabban beszélek arról, hogy az, aki eddig voltam a színpadon, elfáradt, kiégett. Elkezdtem önismétlő lenni, ezért unni magamat. Életemben először érzem azt, hogy biztonságban és jól vagyok. Most már szeretnék nő, szép és finom lenni. Már nem fér bele a nagy terpesz” – fejtette ki Pásztor Anna, aki a jövőben az Anna and the Barbies zenészeivel inkább akusztikus vagy szimfonikus irányban szeretne alkotni, csendesebb, letisztultabb formában. Mint mondta, a változást nemcsak szakmai, hanem személyes élmények is ösztönözték.

Pásztor Anna megosztotta, hogy az elmúlt fél évben új egyensúlyt talált. Egy egészségügyi probléma miatt fel kellett hagynia a hedonizmussal: a nyugodtabb, átgondoltabb életmód pedig művészi önkifejezésére is hatással van. Az énekesnő új szakmai kihívást is vállalt: a Dunán vasárnap esténként látható Azt beszélik című talkshow egyik állandó szereplőjeként dolgozik. „Pásztor Annának életében először van polgári állása. Nagyon kellemes, hogy egy olyan tévéműsorban vehetek részt, ahol értelmes emberek hagyják egymást beszélni, sztorizni, és kulturált módon lehet vitatkozni” – tette hozzá. A teljes beszélgetés újranézhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán.

Esti Kornél – az M2 Petőfi TV hétköznap 22 órakor kezdődő, élő kulturális műsora.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA