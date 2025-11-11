„Ölelő szeretetben növekedni!” – A leendő édesanyákat szólítja meg a Lélekutakon új évadának kezdő epizódja

Vajon a kapcsolódás már az anyaméhen belül elkezdődik? Lehetséges tudatosan felkészülni az anyaságra? Mit érez egy kisbaba, amikor megszületik? Mi az aranyóra? Milyen gyakori a szülés utáni depresszió? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Lélekutakon következő része, amelyben Kisfaludy Nóra vendégei Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és Kiss Eleonóra csecsemő- és gyermekgyógyász, újszülöttgyógyász szakorvos, illetve IBC-LC laktációs szaktanácsadó voltak.

A szülővé válás nem velünk született adottság, de mindannyian szeretnénk jó anyák, apák lenni. A baj az, hogy bár annyi mindent megtanulunk az életünk során, ezt a tudást nem tanítják sehol.

Sok esetben azt visszük tovább, amit a szüleinktől örököltünk. De mi a helyzet azokkal, akiknek ez nem adatott meg? És vajon mennyire elavultak a szüleink és a nagyszüleink nézetei? Egyáltalán lehetséges tudatosan felkészülni a várandósságra, a gyermek születésére vagy a kezdeti időszak eseményeire? – a Lélekutakon következő része ezeket a kérdéseket járja körbe.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcastfelvételén Bagdy Emőke (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

Amikor hazavisszük a kórházból a kisbabánkat, mindenkiben ott a félelem, hogy vajon mindent jól csinálunk-e.

Nehogy valami baja essen annak pici csöppségnek! Tele vagyunk kérdésekkel, kételyekkel, és sokszor nincs kihez fordulni a problémáinkkal. Ez a beszélgetés mankó lehet minden édesanyának, mert hiánypótló válaszokat és iránymutatásokat ad olyan kérdésekre, amelyek mindannyiunkat érintenek.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcastfelvételén Bagdy Emőke és Kiss Eleonóra (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

„Fel ne vedd, hagyd csak, hadd sírjon! Erősödik a tüdeje!” – ki ne hallotta volna már ezeket az intelmeket. Nagyon sok tanácsot hozunk magunkkal generációkon keresztül. Az elmúlt évtizedeket ugyanis átszőtte a hírhedt Spock-féle poroszos, beszabályozott nevelési rendszer, amely csak három-négy óránként engedte megetetni a kisbabákat, tiltotta a hordozást és az együtt alvást.

Ebben a műsorban bemutatjuk azt a szemléletváltást, amely az ölelésen, a ringatáson, az igény szerinti szoptatáson alapuló, biztonságot adó „kötődő kultúraként” lett ismert.

Azt a szemléletet, amely gyökeresen képes megváltoztatni a következő nemzedék életét, szociális kapcsolatait, mert önbizalomteli, boldog, stressztűrő felnőtteket nevel.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcastfelvételén Kiss Eleonóra (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

Gondolta volna, hogy egy újszülött képes megkeresni és odamászni édesanyja emlőjéhez, majd szopizni mindössze néhány perces korában?

No persze csak akkor, ha háborítatlanul hagyják az anyát és a babát abban a bizonyos aranyórában. Hisz mire vágyik egy újszülött, amikor megszületik? Hogy éjjel-nappal az édesanyja biztonságot adó karjában lehessen, hogy mellette legyen, hogy feldolgozza azt a sokkot, ami a születésekor érte.

És azt tudta, hogy az anyatej több mint ezer összetevőből áll, és ezek a baba szükséglete szerint folyamatosan változnak?

Egy napon, sőt akár egy szoptatáson belül is képes az anyatej az alkotórészeit változtatni aszerint, hogy épp melyek a baba igényei – többek között ezekről a témákról is szó lesz a műsorban.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcastfelvételén Bagdy Emőke, Kiss Eleonóra és Kisfaludy Nóra (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

S hogy miként segít az apás szőrkontaktus, hogy igaz-e az az állítás, hogy együtt alváskor összenyomhatjuk a gyermeket, hogyan károsíthatja a nagyszülő dohányzása két generációval később az unoka tüdőlebenyét, valamint az anyák hány százaléka szenved szülés utáni depresszióban – ezekre mind-mind választ kapunk a Lélekutakon következő epizódjából.

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című, többrészes műsor általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcastfelvételén Bagdy Emőke, Kiss Eleonóra és Kisfaludy Nóra (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

Ősztől a Lélekutakon Bagdy Emőkével című pszichológiai és nevelési sorozat új részekkel jelentkezik a Hirado.hu YouTube- csatornáján. Az új évadban Kisfaludy Nóra műsorvezető és Bagdy Emőke professzor asszony többek között olyan érdekes témákkal várják a nézőket, mint a kamaszkor problémái, az életünket behálózó függőségek, valamint a sport meghatározó szerepe gyermekkortól egészen időskorig, illetve annak is utánajárnak, hogy mennyire depressziós nemzet a magyar.

Az előző epizódok visszanézhetők a hirado.hu YouTube-csatornáján:

Lélekutakon Bagdy Emőkével – Életbeszélgetések pszichológus szemmel