Tóth Szabi: A szerénység tesz szerethetővé és hitelessé

Harminc éve robbant be a magyar könnyűzenei életbe a Sugarloaf, és a zenekar ma is ugyanolyan lendülettel működik, mint a kezdetekkor. A jubileum apropóján Tóth Szabi, a formáció motorja, az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában mesélt a zenekar múltjáról, tagcserékről és az új, komoly hangvételű dalukról.

A Sugarloaf története 30 évvel ezelőtt, 1995-ben kezdődött: öt fiatal hozta létre a zenekart, amely olyan gyorsan lett ismert, hogy a magyar mellett külföldi zenecsatornák is játszották a klipjeiket. Egy afrikai forgatáson pedig még a szálloda londínere is felismerte őket – nem csoda, hogy a Sugarloaf már az induláskor felkavarta a hazai pop-rock állóvizét.

„Nem vagyok elszállós típus. Minden zenésztársamnak javasoltam, hogy őrizze meg a szerénységét, mert attól lesz valaki szerethető és hiteles. Szerintem ez a hozzáállás nálam a neveltetésből jön, otthonról hozom” – vallotta be Tóth Szabi. A zenekar a sikerek ellenére nem úszta meg tagcserék nélkül, az énekesi poszton többször történt változás. 2002-ben csatlakozott hozzájuk az első női tag, 2017 óta pedig Muri Enikő áll a mikrofon mögött. „Pontosan lehet látni, kiben mennyi az ösztön illetve a tudatosság. Az nem jó, ha valamelyik túlsúlyban van. Fontos a balansz, és Encivel azért imádok együtt dolgozni, mert nála ötven-ötven százalékban van mindez.”

A zenész legújabb dalukról is mesélt az Esti Kornél élő műsorának vendégeként. Újdonságuk egészen más hangulatú, mint amit a rajongók megszoktak, mert ezúttal nem pörgős bulisláger készült, hanem komoly társadalmi üzenetet hordozó szerzemény: a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel. „Elég komoly darab a Tánc az ördöggel, mert a családon belüli erőszakról, a nők által elszenvedett bántalmazásról szól. Érthetetlen számomra, hogyan képes egy férfi akár verbálisan, akár fizikailag erőszakos lenni egy nővel. Ez egy olyan fontos téma, amiről a saját művészetünkön keresztül szerettem volna beszélni” – fogalmazott a zenész. Hozzátette, a dalhoz videóklip is készült, amelynek sötét, feszültséggel teli képi világa a skandináv krimik hangulatát idézi. A klipet néhány héten belül az M2 Petőfi TV nézői is láthatják majd.

Esti Kornél – az M2 Petőfi TV hétköznap 22 órakor kezdődő, élő kulturális műsora.

A kiemelt kép forrása: MTVA