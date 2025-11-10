„Néha megkérdezik, hogy én nem is dolgozom?” – Takáts Tamás kendőzetlenül vallott a zenészlétről

A Karthago frontembere, Takáts Tamás a Duna Önök kérték című műsorában mesélt arról, hogyan indult el a zenészpályán. Őszintén beszélt gyermekkori élményeiről, édesapja életre szóló tanácsáról és fia társaságában arról is értekeztek, milyen nehézségekkel jár, ha valaki hivatásszerűen zenél.

„Fiam, nekem mindegy, mi lesz belőled, utcaseprő vagy világhírű tudós, a lényeg, hogy a választott hivatásodat a lehető legjobban csináld” – ezekkel a szavakkal indította el a pályaválasztás útján Takáts Tamást az édesapja. A zenész ma is hálás ezért az útravalóért, hiszen – mint az Önök kérték című műsor vendégeként elmondta – ez a gondolat végigkísérte egész pályáját. Hozzátette, a zenéhez való kötődése már kiskorában kialakult. Meghatódva emlékezett vissza szüleire, akik mindig támogatták őt a művészi kibontakozásban. „Az első emlékeim közé tartozik, amikor megengedik, hogy befeküdjek közéjük az ágyba, és ott együtt, titokban hallgattuk a régi, nagy rádiónkon az amerikai zenéket, például Charlie Parkert, Ella Fitzgeraldot, Frank Sinatrát vagy Duke Ellingtont” – mesélte. A zene mellett a sport is érdekelte, sokáig úgy tűnt, hogy profi vízipólós lesz belőle, mivel a Magyar Rádió Gyermekkarába nem nyert felvételt, de ez nem törte le: kamaszként már a magyar rockzenei élet megbecsült tagja lett. Úgy fogalmazott, számára a muzsikálás nemcsak hivatás, hanem életforma lett az évtizedek alatt.

„Néha megkérdezik tőlem, hogy én nem is dolgozom? Erre mondom, hogy de, zenész vagyok, és olyankor akad, aki visszakérdez, hogy de más munkám nincs? Nem igazán értik, hogy az a munkám, hogy dalokat írok, próbálunk, lemezeket veszünk fel és koncertezünk. Ez kemény munka” – hangsúlyozta a Máté Péter-díjas rock- és bluesénekes, dobos, szájharmonikás és gitáros, aki a Karthago, a Senator és az East zenekarok sikerei után most fiaival is együtt zenél. Ennek részleteiről és a Csináljuk a fesztivált! című zenés showműsorban fiával való közös szereplésről is beszélt Takáts Tamás a Médiaklikken újranézhető Önök kérték adásában.

A kiemelt kép forrása: MTVA