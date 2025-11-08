Színpadi balesetek: Nagy Sándort szemen rúgták, Náray Erika majdnem a zenekari árokba esett

Három lépcsőfokon bukfencezett le Náray Erika egy ruha miatt, Nagy Sándort pedig véletlenül szemen találta kollégája hosszúra nyúlt lábával egy koreográfia közben a színpadon. A színművészek szerencsés kimenetelű, de emlékezetes színpadi bakijaikról az Azt beszélik című talkshow-ban meséltek a Dunán.

Ismét meghökkentő, érdekes és komoly témákat, történeteket szemezgetett a közösségi média virális tartalmaiból a Duna vasárnap kora esti talkshow-ja. Az Azt beszélik vendégei a népszerű táncos videók kapcsán idézték fel színpadhoz kapcsolódó, utólag humoros, ám akkor ijesztőnek tűnő eseteiket.

Náray Erikának a Rómeó és Júlia című darab dajkájaként viselt hosszú, lógóujjú ruhája okozott bonyodalmat, ugyanis rátérdelt, amikor szerepe szerint Júliát vigasztalta, mindezt egy magasított kis színpadon, ahonnan három lépcsőfok vezetett a valódi színpadra. „Júliának nagy erővel kellett meglöknie, mindez el volt próbálva, készültem rá, hogy megkapaszkodom. Ám a térdem alá beszorult ruha miatt nem tudtam megemelni a kezemet, és így fogódzkodni sem a lökés után. Mindhárom lépcsőfokon lebukfenceztem, a zenekari árok szélig, ahonnan a karmester rémülten nézett rám” – mesélte a színművész, aki azonban még így sem esett ki szerepéből. „Tovább” – énekelte szerepe szerint egyszersmind ránézve a karmesterre, hogy folytassák. Az eset pikantériája, hogy egy nézőtől visszajelzést kapott, aki elismerően adózott előtte, azt gondolván: minden előadáson bevállal egy ilyen veszélyes elemet.

Nagy Sándort a Volt egyszer egy csapat című musical előadása közben érte baleset. A futballt táncként megjelenítő komoly és bonyolult koreográfia közben történt, hogy egy ollózó mozdulat közben kollégája megrúgta. „Hosszú lábaival teljesen véletlenül, rüszttel szemen rúgott az első öt percben. Fél szemem odalett, de a tánc folytatódott. Addig nem is érzékeltem mekkora a baj, amíg meg nem láttam Serbán Attila kollégám arckifejezését” – mesélte a színművész, hozzátéve, hamar híre ment a balesetnek: a gyors öltözés során a takarásban már várta egy orvos, aki azonban nem tudta ellátni ott, mert közben már vissza kellett állnia a színpadra.

Az Azt beszélik november 9-én is várja nézőit, a műsorvezető Mészáros Ibolya Pásztor Anna, Kovács Áron, Harsányi Levente és Csonka András társaságában beszéli ki a közösségi média aktuális virális tartalmait.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

Kapcsolódó tartalom Tótfalusi Fanni új feladatra készül Új feladatáról az M2 Petőfi TV vendégeként mesélt.

Kiemelt kép forrása: MTVA