A történelem versenybe száll: új adásokkal jelentkezik az M5 História – Történelmi Rangadó című műsora

A magyar történelem legfontosabb eseményeit, sorsfordulóit, kiemelkedő sikereit, kudarcait rangsoroló M5 História – Történelmi rangadó című műsor november 10-től új részekkel várja nézőit az M5-ön. A népszerű magazin házigazdái – Marx Éva és Pató Márton – szakértőkkel rangsorolja a bűnügyektől a mítoszokon át a sporttörténelemig hazánk meghatározó személyeit, pillanatait.

A november 10-től, hétfőnként 17:55-től új epizódókkal jelentkező sorozat célja, hogy közérthető formában, szórakoztató kultúrtörténeti érdekességekkel fűszerezve mutassa be múltunk sorsfordító pillanatait, miközben tudományos igényességgel helyezi azokat kontextusba a legelismertebb szakemberek segítségével.

„Gazdag történelmünk tele van drámával, feszültséggel, és olyan meghatározó döntésekkel, melyek máig hatnak ránk. Mindezekről pedig nem pusztán beszélni jó, hanem vitatkozni is, márpedig mi erre vállalkozunk! A Történelmi rangadó egy játékos, mégis komoly kísérlet arra, hogy rangsorba állítsuk múltunk legnagyobb pillanatait” – mondta Pató Márton, az M5 műsorvezetője.

Az új epizódok a magyar történelem izgalmas fejezeteit idézik meg: az ősi legendáktól és mítoszoktól kezdve a hírhedt bűnügyeken át, egészen a nemzeti identitást formáló alkotásokig és hősies sporttörténetekig. Az M5 História – Történelmi rangadó a múlt eseményein keresztül mutatja meg, hogyan alakította mindez a nemzeti jelenünket.

M5 História – Történelmi rangadó. Minden hétfőn 17:55-től az M5 kulturális csatornán.

Kiemelt kép forrása: MTVA