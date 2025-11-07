Ritkaságszámba menő Árpád-kori buzogányokat találtak Tolnában

Ritka buzogányokra bukkantak Tolna vármegyében, még nem tudni, hogy ezeket a fegyvereket a tatár hadak vagy éppen a magyarok használták a támadóik ellen.

A tatár buzogány első biztos lelőhelye a híres muhi csatatér. Egy keleti könnyű lovas sírjában találták meg 2001-ben az első nyolcszögletű vasbuzogányt – hangsúlyozta a Teol.hu érdeklődésére K. Németh András a Wosinsky Mór Múzeum régész muzeológusa.

Az elmúlt hat évben Tolna vármegyében is három ilyen ritka buzogányra bukkantak. Ezek nem klasszikus régészeti ásatásból, hanem

műszeres lelőhely felderítés során kerültek elő

– hívta fel a figyelmet a Teol.hu.

Az egyik Szekszárd északkeleti határában, egy elhagyott középkori faluhelyen bukkant fel, amelyet a 14. század elejéig laktak. A másik Tamási közelében, egy mélyút peremén rejtőzött, amelynek közelében a helyi néphagyomány szerint egykor a tatárok elől rejtőztek az emberek. A harmadik példány Tolnanémedi mellett, a középkori Gyánt falu határában, egy egykori átkelő közelében került elő.

A szakirodalom megosztott a kérdésben:

vajon ezek a buzogányok a tatár hadak, esetleg szövetségeseik fegyverei voltak, vagy éppen a magyarok használták a támadók ellen?

Egyes kutatók szerint ez egy kétséget kizáróan keleti eredetű fegyver, mások úgy vélik, akár a Közel-Keletről is származhatnak, és kereskedelem vagy zsákmány révén kerültek a Magyar Királyságba. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a tatárok által elhullajtott, elvesztett fegyverekről van szó, amelyek csak azokon a helyszíneken maradtak fenn, ahol ténylegesen megfordult a mongol hadsereg.

A Tolna vármegyei példák különösen fontosak: a tatárjárás nyomai ebben a régióban eddig viszonylag gyéren mutathatók ki, különösen a Duna menti sávon kívül, épp ezért lehetnek kulcsfontosságúak ezek a szórványosan előkerülő buzogányok, mint közvetett, mégis kézzelfogható emlékei a térséget is elérő mongol támadásoknak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó forrása: Savariamuseum.blog.hu)