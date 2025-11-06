Négy alkotót választottak idén a nemzet művészének

Négyen nyerték el idén a legrangosabb magyarországi művészeti elismerésnek számító Nemzet Művésze díjat, amelyet szerdán adtak át Budapesten, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában, a Pesti Vigadóban.

A Nemzet Művésze díj Bizottság 2025-ben Geiger György trombitaművésznek, Kiss János balettművésznek, az MMA alelnökének, Kubik Anna színművésznek, az MMA rendes tagjának és Serfőző Simon írónak, költőnek, az MMA rendes tagjának ítélte oda az elismerést.

Az a négy nagyszerű művész, akik mától a Nemzet Művésze címet viselhetik, „a szívünkben már régen azok”

– fogalmazott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, hozzátéve: „ez helyes, de nem elegendő”.

A Magyar Művészeti Akadémia feladata az, hogy az elismerésre azokat válassza ki, akik esetében az alkotói tevékenység olyan példaadó életúttal párosul, amelynek megbecsülése kiemelt fontossággal bír: magas minőségű, kikezdhetetlen, értékelvű, hazaszerető és példaadó művészeti pályafutást feltételez és díjaz – magyarázta Hankó Balázs.

A tárcavezető szerint

a háborús fenyegetettség és a gazdasági nehézségek ellenére Magyarország az európai uniós átlag kétszeresét fordítja a művészetek támogatására, amely azzal magyarázható, hogy a magyarság számára a kultúra nem csupán szórakozást és időtöltést, hanem „nemzeterősítő és nemzetegyesítő töltekezést” is jelent.

A magyar kultúra nemzetközi híre és ereje legutóbb Krasznahorkai László Nobel-díjában mutatkozott meg – mutatott rá.

A kultúra és a művészet nem viseli el a hamisságot, könyörtelenül leleplezi a hazugságot: az alkotói és a nézői hazugságot is – hangsúlyozta Hankó Balázs, majd hozzátette: művészeinknek felelőssége van abban, hogy rámutassanak, hogy mi igaz és mi nem.

„A Nemzet Művésze címmel azokat a művészeket ismerjük el, akik tehetségüket mesterséggé és hivatássá, a hivatásukat szolgálattá, a szolgálatukat pedig nemzeti értékké emelték”

– mondta Turi Attila, az MMA elnöke köszöntőjében.

Kiemelte: a művészet nem más, mint az arány keresése: az ember és természet, a test és lélek, a szabadság és fegyelem között.

Az arány pedig nem korlát, hanem összhang – a művészet legmélyebb törvénye. Felismerni a részeket az egészben és a részletek egymáshoz való viszonyát, ebből épül a harmónia – tette hozzá Turi Attila.

A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére 2013-ban az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a Nemzet Művésze díjat, amely a legrangosabb hazai művészeti elismerés. A nemzet művészei egy időben legfeljebb 70-en lehetnek. A díjat minden évben a Magyar Művészeti Akadémia köztestület „születésnapjához”, november 5-éhez kapcsolódóan adják át.

A Nemzet Művésze díj Bizottság elnöke Turi Attila építész, az MMA elnöke, tagja Aknay János festőművész, Rátóti Zoltán színművész, Ács Margit író, Blaskó Péter színművész, Ferencz István építész, tervezőművész, Koltai Lajos filmrendező, operatőr, Péreli Zsuzsa képzőművész, textilművész, Sapszon Ferenc karnagy, Sebő Ferenc előadóművész, népzenekutató és Zsuráfszky Zoltán táncművész, koreográfus.

Kiemelt kép: Geiger György trombitaművész (b2), Kubik Anna színművész (b3), Serfõzõ Simon író, költő (b4) és Kiss János balettművész (b5), a Nemzet Művésze díj idei kitüntetettjei, valamint Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (j) és Turi Attila, az MMA elnöke (b) a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában, a Pesti Vigadóban tartott díjátadón 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)