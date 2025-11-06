Elindult a nevezés a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra

Várják a nevezéseket az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező szegedi nemzetközi filmfesztiválra, melyet 2026-ban május 13-ától 17-éig rendeznek meg a szegedi Belvárosi Moziban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A verseny ötlete 2016-ban, a szegedi születésű Zsigmond Vilmos halálának évében merült föl, az első fesztivált 2017-ben szervezték meg. A rendezvény évről-évre ráirányítja a figyelmet a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére, s egyúttal lehetőséget teremt a fiatal filmesek bemutatkozására.

A fesztiválra korhatár nélkül jelentkezhetnek alkotók és alkotócsoportok, és várják azokat a műveket is, amelyekben filmművészetet tanuló rendező vagy operatőr szakos egyetemi hallgatók is részt vettek.

A rendezők a jubileumi, tizedik fesztiválon is az egyedi látásmódot, a különleges nézőpontokat keresik, legyen szó nagyjáték-, rövid- vagy dokumentumfilmekről, továbbá a tavaly debütált videoklipekről.

A szervezők 2023. január 1. után készült alkotásokat várnak a FilmFreeway-en keresztül 2026. január 15. éjfélig. A nemzetközi felületen a nevezési díj befizetésével lehet regisztrálni az innovatív operatőri munkával, kreatív képszervezéssel rendelkező filmeket, ám a zsűri a fő szempont mellett az alkotás egészének művészi színvonalát is figyelembe veszi.

A szakmai előzsűri 2026. február 3-ig dönt a végleges versenyprogramról. A Szabó Gábor, Balázs Béla-díjas operatőr által vezetett fesztiválzsűri, a kritikusi és a diákzsűri díjai mellett a Magyar Filmoperatőrök Egyesülete (HCA) és a Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete is saját körben ismeri el az operatőröket. Visszatér az utóbbi három év magyar filmtermésének legjavából válogató Magyar Operatőrök Hete.

Kiemelt kép: a Zsigmond Vilmos nemzetközi filmfesztivál hivatalos plakátja. (Kép forrása: az esemény hivatalos weblapja)