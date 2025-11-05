Új rendeletet hozott a Vatikán: tisztázták Szűz Mária szerepét a világ megváltásában

Egy új, XIII. Leó pápa által jóváhagyott rendeletben a Vatikán legfőbb hittani hivatala arra utasította a világ (nagyjából 1,4 milliárd) katolikus híveit, hogy ne nevezzék Máriát „társmegváltónak”. Az új irányelv szerint egyedül Jézus váltotta meg a világot, ami lezár egy olyan, évtizedeken át tartó egyházi vitát, amely még a pápák között is ritka, nyílt nézeteltérést szült.

A Vatikán keddi közlése szerint Jézus hallhatott bölcs szavakat édesanyjától, Máriától, de nem segített Neki a világ kárhozattól való megmentésében.

„Nem helyénvaló a co-redemptrix (magyarul: társmegváltó) kifejezés használata. Ez a megnevezés könnyen félreértést és egyensúlyhiányt okozhat a keresztény hit igazságainak összhangjában”

– áll a dokumentumban.

A katolikus tanítás szerint Jézus a kereszthalálával váltotta meg az emberiséget. Az egyházi tudósok azonban évszázadok óta vitatják, hogy Mária – akit a katolikusok és sok más keresztény „Isten Anyjának” nevez – segített-e Jézusnak a világ megváltásában – írja a Reuters.

A néhai Ferenc pápa határozottan ellenezte, hogy Máriának a „társmegváltó” címet adományozzák, és az elképzelést egyszerűen „ostobaságnak” nevezte. 2019-ben úgy fogalmazott: „Soha nem akart semmit elvenni a fiától”. Ferenc pápa elődje, XVI. Benedek szintén ellenezte a titulust. II. János Pál pápa korábban ugyan támogatta az ötletet, ám az 1990-es évek közepétől már nem használta nyilvánosan, miután a hittani hivatal szkepticizmusát fejezte ki a cím kapcsán.

A Vatikán új útmutatása ugyanakkor kiemeli Mária közvetítő szerepét Isten és az emberiség között. A dokumentum szerint azzal, hogy életet adott Jézusnak, „megnyitotta a Megváltás kapuit, amelyre az egész emberiség várt”.

A Biblia tanúsága szerint, amikor az angyal közölte Máriával, hogy gyermeket fog szülni, ő így válaszolt: „Legyen nekem a te igéd szerint.”

