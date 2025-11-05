Megáldotta a pápa a Hungary Helps Programot - jelentette be Azbej Tristan

XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Helps Programra – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Azbej Tristan hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a pápa audiencián fogadta a Hungary Helps Program delegációját olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 libanoni templomot mentettek meg.

Az államtitkár elmondta, hogy a libanoni templomok megmentésén kívül

a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet Magyarország végez az üldözött keresztényekért,

és átadta neki üldözött pakisztáni „testvéreink” üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a pápa megadott.

XIV. Leó pápa megköszönte ezt a szolgálatot, megáldotta a munkájukat, és azokat, akikért ezt a humanitárius és jószolgálati programot végzik

– számolt be róla Azbej Tristan, aki úgy fogalmazott, „nagyon nagy megerősítés és büszkeség ez számunkra, és mindannyiunk számára, akik a Hungary Helps Programot támogatják”.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa integet a híveknek a heti általános audienciájáról távozóban a vatikáni Szent Péter téren 2025. július 30-án. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)