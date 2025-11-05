Mága Zoltán és a magyar zenészek ismét meghódították Amerikát

„Amennyi adomány Amerikában összegyűlt, ugyanekkora összeget ajánlok fel a magyar gyermekkórházak támogatására, a budapesti Újévi koncert bevételéből. Mert először otthon kell segítenünk, Magyarországon, és ha tudunk, onnan tovább, bárhol a világban” – hangsúlyozta Mága Zoltán.

Kiemelkedő szakmai és erkölcsi sikerrel zárult Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész nagyszabású amerikai turnéja, amely Washingtonban, Philadelphiában, Los Angelesben és New Yorkban mutatta be a magyar zene szépségét, a nemzeti összetartozás üzenetét és a jótékonyság erejét – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményből.

A koncertsorozat nemcsak művészi diadalt, hanem mély emberi és diplomáciai küldetést is beteljesített: a zene erejével vitt reményt, szeretetet és hitet a világ egyik legnagyobb kulturális színpadára.

A szabadság és a nemzeti összetartozás üzenete Washingtonban

A turné első állomása a washingtoni Kennedy Center kulturális központ volt, ahol Mága Zoltán és művésztársai hatalmas sikerrel léptek színpadra. Az est a magyar kultúra, a szabadság és a keresztény értékek méltó képviselete volt a nemzetközi közönség előtt. Az eseményen Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete köszöntötte a közönséget, méltatva a magyar művészet nemzetközi rangját és Mága Zoltán kulturális misszióját.

„Mága Zoltán művészete a magyar lélek, a tehetség és a nemzeti értékek hiteles képviselete a világban. Washingtonban ma Magyarország szólt, zenében, szívben és hitben” – hangsúlyozta a nagykövet.

A közönség hosszan tartó álló tapssal köszönte meg az előadást, amely méltó nyitánya volt az Egyesült Államokban megkezdett turnénak.

„A Kennedy Centerben a zene újra összekötött bennünket. Minden hang a magyar lélek üzenetét hordozta a hit, a szeretet és a hazaszeretet erejét” – fogalmazott Mága Zoltán.

Megemlékezés az ’56-os hősökről Magyarország washingtoni nagykövetségén október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a washingtoni magyar nagykövetségen került sor a nemzeti megemlékezésre, ahol Mága Zoltán zenéjével tisztelgett a hősök előtt. Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az Egyesült Államok több minisztere, valamint nagykövetek és diplomaták sora vett részt.

„Az ’56-os hősök bátorsága ma is arra tanít bennünket, hogy szabadságunkat, hitünket és nemzeti önállóságunkat mindig meg kell őriznünk békésen, de határozottan” – mondta Mága Zoltán.

Magyarország hangja az ENSZ-ben

New Yorkban, a magyar főkonzulátus és az ENSZ közös szervezésében valósult meg az ’56-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának történelmi megemlékezése, amelyen közel száz ország ENSZ melletti állandó képviseletének nagykövetei és diplomatái vettek részt.

Ez volt az első alkalom, hogy ilyen széles körű nemzetközi összefogásban hajtottak fejet a magyar hősök előtt. Mága Zoltán előadása a magyar nemzet hangja lett az egész világ előtt: a zene nyelvén szólt a bátorságról, a szabadságról és a hitről.

„A zene a lélek nyelve, amely minden határon átível. Ma Magyarország hangja a hála, a tisztelet és a szabadság üzenete volt a világ nemzetei felé” – fogalmazott a művész.

Magyar zene az amerikai történelem szívében – koncert Philadelphiában

A turné következő állomása Philadelphia volt, az Egyesült Államok első republikánus klubja, a Union League történelmi épületében. Mága Zoltán és művésztársai a magyar zenét vitték el az amerikai politikai, kulturális és diplomáciai élet elitjéhez. A koncerten diplomaták, politikusok és kulturális vezetők vettek részt. A művész elmondta, hogy korábban volt alkalma személyesen is játszani Donald Trump elnöknek, aki akkor elismerően szólt Magyarországról, a magyar emberekről és Orbán Viktor miniszterelnökről, kiemelve: „Miniszterelnökük olyan vezető, aki bátran kiáll a hazájáért, a békéért és a keresztény értékekért – ezzel példát mutat egész Európának.”

„Felemelő érzés volt magyar zenével szolgálni a szabadság és demokrácia bölcsőjében. A zene által ma is hidat építettünk Magyarország és az Egyesült Államok között” – mondta Mága Zoltán.

A koncerten elhangzott, hogy a művész meghívást kapott az Egyesült Államok 250. évfordulójához kapcsolódó ünnepi eseménysorozatra, ahol ismét Magyarországot és a magyar művészetet képviselheti.

A művészet és a jótékonyság ünnepe Los Angelesben

A turné Los Angelesben folytatódott, ahol Mága Zoltán a legendás Bel-Air Country Clubban lépett színpadra világhírű producerek, művészek, politikusok és diplomaták előtt.

Az est az erdőtüzek károsultjaiért szerveződött, így a zene ismét az összefogás és a jótékonyság erejét közvetítette. A koncert után a művész ismét találkozott barátjával, a tizenhatszoros Grammy-díjas producerrel, David Fosterrel, valamint Katharine McPhee énekesnővel.

A találkozó során új amerikai–magyar kulturális projektek körvonalazódtak, és Lance O’Connor, a Minted Content tulajdonosa meghívta Mága Zoltánt a jövő évi, még nagyobb szabású amerikai turnéra.

„Hálás vagyok, hogy a magyar zene szépségét és értékeit világszínvonalú közegben képviselhetjük. Hiszem, hogy a zene a legszebb híd a nemzetek között” – mondta Mága Zoltán.

A jótékonyság diadala a Carnegie Hallban

A turné záróakkordja a New York-i Carnegie Hall volt, ahol Mága Zoltán újra meghódította a világ egyik leghíresebb koncerttermét. A közönség már a színpadra lépésekor állva, szűnni nem akaró tapssal köszöntötte.

A jótékonysági koncert bevétele a St. Jude Children’s Research Hospital támogatását szolgálta, és a művész bejelentette: „Amennyi adomány Amerikában összegyűlt, ugyanekkora összeget ajánlok fel a magyar gyermekkórházak támogatására, a budapesti Újévi koncert bevételéből. Mert először otthon kell segítenünk, Magyarországon, és ha tudunk, onnan tovább, bárhol a világban.”

A koncert különlegessége, hogy teljesen akusztikusan, hangosítás nélkül valósult meg, a zene minden rezdülése tisztán, természetesen és lélekkel telten szólalt meg. Közreműködött Brent Morden zongoraművész és a Budapesti Gipsy Virtuózok, valamint fellépett ifj. Mága Zoltán, aki virtuóz játékával álló ovációt váltott ki.

Diplomáciai találkozók és jövőbeli együttműködések

New York-i tartózkodása során Mága Zoltán találkozott Stefano Loudarus Forte-tal, a Fiatal Republikánusok elnökével, valamint Brent Norden alelnökkel. A megbeszélés a magyar–amerikai kulturális és diplomáciai kapcsolatok erősítéséről, valamint a művészet nemzetépítő szerepéről szólt.

A művész meghívást kapott a Fiatal Republikánusok karácsonyi gálájára, amelyre Donald Trump elnök is hivatalos.

Mága Zoltán amerikai turnéja egyszerre volt művészi diadal, diplomáciai küldetés és emberi szolgálat. A magyar zene a jótékonyság és a nemzetek közötti hídépítés eszményét vitte el a világnak.

„A zene számomra nem csupán hivatás, hanem küldetés. Küldetés, hogy Magyarország jó hírét vigyük a világba, és megmutassuk, milyen erős a hit, a szeretet és az összetartozás ereje.

Jó itt lenni, de a legjobb mindig otthon, Magyarországon” – zárta gondolatait Mága Zoltán.