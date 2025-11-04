Elhunyt Diane Ladd Oscar-díjra jelölt színésznő, az Alice már nem lakik itt romantikus filmdráma sztárja

Életének 89. évében, kaliforniai otthonában hunyt el Diane Ladd, az Alice már nem lakik itt, a Veszett a világ és a Rózsa és tövis Oscar-jelölt sztárja - közölte hétfőn a színésznő lánya, Laura Dern és volt férje, Bruce Dern.

Ladd hét évtizeden átnyúló pályafutása alatt, amely az 1950-es években a színpadon kezdődött, erős karakterű, intelligens, színes személyiségeket játszott.

Legismertebb filmjei között szerepelt Martin Scorsese Alice már nem lakik itt című 1974-es drámája, David Lynch 1990-es Veszett a világ című bűnügyi drámája, vagy az Ez az életem és a Papa és ők című fekete komédiák. Az HBO Megvilágosultam című sorozatában lányával, Laura Dernnel láthatta a közönség.

Anya és lánya több produkcióban is együtt játszott, a Veszett a világban Laura Dern karakterének gonosz anyját játszotta, s alakítását Oscarra jelölték. A Rózsa és tövis című filmért pedig mindkettejüket Oscar-díjra jelölte az amerikai filmakadémia, Diane Laddet a legjobb női mellékszereplő, Laura Dernt pedig a legjobb színésznő kategóriában.

„Ő egyszerűen a valaha volt legnagyobb színésznő”

– mondta Dern az édesanyjáról.

Közös memoárjuk 2023-ban jelent meg Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love címmel. A könyv azokból a beszélgetéseikből született, amelyeket közös sétáik alatt folytattak, miután kiderült, hogy Ladd súlyos beteg, és orvosa sétákat javasolt tüdeje megerősítésére.

Diane Ladd 1935-ben született Meridianben, Mississippi államban. Gyerekkorától színészi pályára készült, ezért továbbtanulás helyett New Yorkba költözött, ahol modell és táncos lett, emellett method acting-et tanult egy színészstúdióban. 1952-ben debütált egy off-Broadway színpadon az Orpheusz alászáll című Tennessee Williams-darabban. Akkor találkozott első férjével, Bruce Dernnel is.

A hatvanas években több tévésorozatban tűnt fel (Perry Mason, The Fugitive), majd szerepet kapott Roger Corman A vad angyalok című motoros sagájában, amelyben férje, továbbá Peter Fonda és Nancy Sinatra is játszott. Két évvel később a Broadwayn is bemutatkozott a Carry Me Back to Morningside Heights című drámában.

Színészi pályafutása alatt több mint 120 televíziós és filmes produkcióban szerepelt, köztük Roman Polanski Kínai negyedében (1974) és David O. Russell Joy (2015) című filmjében. Háromszor jelölték Emmy-díjra, megkapta a BAFTA- és a Golden Globe-díjat, és 2010-ben Bruce Dernnel és lányával, Laura Dernnel egymás mellett kaptak csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán.

Háromszor kötött házasságot, és még a nyolcvanas éveiben is dolgozott.

„A művészet csak egy tükör, és ezért járunk moziba: hogy megtudjuk, kik is vagyunk”

– nyilatkozta 2023-ban a New York Timesnak.

Kiemelt kép: Diane Ladd 1988-ban. (Fotó: CBS Photo Archive/Getty Images)