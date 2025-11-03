Műsorokkal emlékezik a közmédia november 4-én a nemzet gyásznapjára

A közmédia több csatornája egész nap tematikus műsorokkal idézi fel november 4-ét, a magyar történelem tragikus napját, amikor 1956-ban a szovjet hadsereg fegyverrel leverte a magyar forradalmat. A nemzeti gyásznapon a Duna, a Duna World és az M5 kulturális csatorna dokumentum- és játékfilmekkel, míg a Kossuth és a Szakcsi Rádió emlékező adásokkal tiszteleg a felkelők és az áldozatok emléke előtt.

A Mesterjátszma című 2023-as játékfilmet tűzi műsorára a gyásznapon 21 órától a Duna. Stefan Zweig Sakknovellájának Tóth Barnabás rendező által megálmodott adaptációja váratlan fordulatokkal teli pszichothriller, amely egy fiatal pár történetét meséli el, amint az utolsó menekültvonattal próbálják elhagyni az országot. Mellettük azonban az egyház ereklyéi is a határ felé tartanak, amelynek útvonalát a hatalom emberei kínzással próbálják kiszedni egy katolikus papból. A szereplők történetei a vonaton egy mindent eldöntő sakkjátszma során keresztezik egymást.

A Duna Worldön 8:55-től A Nagyok elevenít fel történeteket a forradalom fájdalmáról – a műsort az M5 is műsorára tűzi déltől – 9:20-kor pedig a Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora foglalkozik a második szovjet intervenció kezdetével. A kor több színészének jelentős szerepe volt az 1956-os forradalomban, az azt megelőző időszakban a budapesti színházi élet egyszerre volt előkészítője és hű tükre azoknak a folyamatoknak, amelyek október 23-ig elvezettek. Ezt idézi fel az Élő örökség című ismeretterjesztő sorozat „Mindenkinek hangja lett” – Színészek és színházak az 1956-os Budapesten című epizódja 18:20-tól. A gyásznapot egy 1957-es fekete-fehér filmdrámával zárja a csatorna, a 22:25-től látható Éjfélkor egy fiatal házaspárról szól, akik 1956 szilveszterén készülnek arra, hogy elhagyják az országot, előtte azonban felidézik addigi közös életüket.

Az M5 kulturális csatorna november 4-én 12:35-től a Tízezer nap című 1965-ben készült fekete-fehér játékfilmmel várja nézőit, majd 21 órától az Emlékkoncertet tűzi műsorára a Szent István-bazilikából. A koncert 18 órától a Bartók Rádióban is meghallgatható. A 22 órától látható az M5-ön 2017-es Négy nap – Kádár János árulása című dokumentumfilm arra keresi a választ, vajon mi történt Kádár János 1956. november 1-jén, majd november 5-én elhangzott rádióbeszédei között, végül a gyásznapon 23:10-től a Halálügyész című tévéfilmet is levetíti a csatorna.

A Kossuth Rádió november 4-én a híres veszprémi nőtüntetéssel foglalkozik a Hajnal-táj című műsorában, majd a Napi jegyzet is a gyásznapot idézi meg. A hely ’56 zalaegerszegi eseményeit tárja a hallgatók elé egy naplóíró szemén keresztül. A Jó napot, Magyarország! és Az este gyásznapi tematikáját követően pedig a Nagyok ad áttekintést egy korábbi adásával, amelynek vendége Szerencsés Károly történész volt.

A Szakcsi Rádió Andrew Lloyd Webber Requiem című klasszikus zenei gyászmiséjével adózik a nap emléke előtt. A komolyzenei, liturgikus mű 19 órától hallható a rádióban.

