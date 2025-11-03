Mekk Elek, az ezermester megérkezett a TV Maci-boltba

A Nemzeti Archívum TV Maci-boltjában számos közkedvelt magyar mesehős figurájával ellátott ajándéktárgy megvásárolható. A kínálat egy igazi klasszikussal bővül: a korábban postabélyegen is megjelent ezermester, Mekk Elek a gyerekek kedvenc összerakós játékaként kel életre a MOCVerzum egyedi tervezésében.

Mekk Elek, az ikonikus barkácsmester mostantól nemcsak a képernyőn és postabélyegen, hanem a polcokról is visszaköszön egy egyedileg megalkotott, eredeti építőkocka-elemekből álló figura formájában. November 3-tól elérhető a TV Maci-bolt kínálatában, illetve majd az Etele Pláza adventi vásárában is. A mindig segíteni vágyó, ám örökösen kétbalkezes ezermester generációk kedvence nosztalgiát és játékos, kreatív pillanatokat szerez a gyűjtőknek és a mese rajongóinak.

A gyártó célja, hogy ikonikus magyar kultúrtörténeti alakokat mutasson be a kreatív építés világán keresztül. A figura nagy méretű változatának (MOC202520) tervezője Gallik Attila, míg a kis méretű verzió (MOC202519) Schilling Gábriel tervei alapján készült.

Szerezze be Ön is a Mekk Elek, az ezermester figurát a TV Maci-boltban!

A mese folytatódik. Önnél.

Kiemelt kép: Csöndör Kinga/MTVA