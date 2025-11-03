Mekk Elek, az ezermester megérkezett a TV Maci-boltba

Mekk Elek, az ikonikus barkácsmester mostantól nemcsak a képernyőn és postabélyegen, hanem a polcokról is visszaköszön egy egyedileg megalkotott, eredeti építőkocka-elemekből álló figura formájában. November 3-tól elérhető a TV Maci-bolt kínálatában, illetve majd az Etele Pláza adventi vásárában is. A mindig segíteni vágyó, ám örökösen kétbalkezes ezermester generációk kedvence nosztalgiát és játékos, kreatív pillanatokat szerez a gyűjtőknek és a mese rajongóinak.
A gyártó célja, hogy ikonikus magyar kultúrtörténeti alakokat mutasson be a kreatív építés világán keresztül. A figura nagy méretű változatának (MOC202520) tervezője Gallik Attila, míg a kis méretű verzió (MOC202519) Schilling Gábriel tervei alapján készült.
Szerezze be Ön is a Mekk Elek, az ezermester figurát a TV Maci-boltban!
A mese folytatódik. Önnél.
Kiemelt kép: Csöndör Kinga/MTVA