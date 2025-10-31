Új szerepben tér vissza a képernyőre Szabó Erika

Megújulva, hetente más háziasszonnyal folytatódik a Duna közkedvelt talkshow-ja. Elsőként Szabó Erika várja a nézőket a Ridikül műsorvezetői székében, aki a vidám pillanatok mellett könnyekig megható jeleneteket is őriz a forgatásokról.

A Ridikül október 31-től hétről hétre más háziasszonnyal kínál tartalmas, mégis könnyed délutáni kikapcsolódást. A Duna műsorának háziasszonya lesz mások mellett Csisztu Zsuzsa, Huszárik Kata, Nagy Adri, Rókusfalvy Lili, Sipos Szilvia és Vágó Bernadett is. Az első héten az Arany Medál-díjas színművész, Szabó Erika mutatkozik be.

„Élvezem, amikor olyan felkérés talál meg, ami miatt háttérbe szoríthatom a színészetet, és kibontakozhat egy másik szelete a személyiségemnek” – mondta a Család-barát stúdiójában Szabó Erika, aki húsz év rádiós múlttal és a Balatoni nyár egykori műsorvezetőjeként tapasztalattal vágott bele abba, hogy kipróbálja magát a Ridikül háziasszonyaként.

Egy héten át, péntektől péntekig várja a nézőket minden hétköznap más és más témával. Elmondta, hogy az egyik kedvence a török konyháról szóló adás volt, mivel családanyaként a főzés állandó és kedvelt elfoglaltsága. A legemlékezetesebb számára azonban egy mély, mindenkit érintő téma volt, amikor a halálról és a veszteségről beszélgetett vendégeivel.

„Mindannyian a könnyeinkkel küzdöttünk. Katartikus pillanatok voltak, mert olyan történeteket osztottunk meg egymással, amelyeket eddig még sehol máshol nem meséltünk el” – tette hozzá.

A Ridikül továbbra is bensőséges, gondolatébresztő beszélgetésekkel jelentkezik, amelyekben a mindennapok kihívásai, a test és a lélek kérdései, a személyes példák és életleckék kerülnek középpontba. Néha könnyek, néha nevetés – de továbbra is mindig őszinte és mély emberi pillanatok várják a nézőket.

Ridikül – október 31-től új háziasszonyokkal hétköznap 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Szabó Erika színművésznő (Fotó: MTVA – Ridikül/Tőke Béla)