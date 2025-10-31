Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel. November 1-jén, szombaton nyílik meg a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM), amelyben több mint ötvenezer műkincset állítanak ki. A múzeum, amely az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be, két évtizednyi építkezés és több halasztás után nyitja meg kapuit, a megnyitó ceremóniára számos egyiptomi és külföldi méltóságot várnak. A gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma lesz több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel.

Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre nemzeti múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható.

A múzeum egyben központi eleme a kormány azon törekvésének, hogy fellendítse a turisztikai ágazatot, amely az ország egyik fő devizaforrása, és egyike az Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök által támogatott nagyszabású projekteknek. Az elnök 2014-es hivatalba lépése óta nagy infrastrukturális beruházásokat indított el azzal a céllal, hogy megerősítse az évtizedek óta stagnáló és a 2011-es arab tavaszt követő feszültségek által sújtott gazdaságot.

A múzeum építése 2005-ben kezdődött, de a 2011-es felkelést követő politikai zűrzavar miatt a munka három évre leállt. A megnyitást legutóbb júliusban halasztották el. Az ír Heneghan Peng építésziroda által tervezett múzeum toronymagas, háromszög alakú üveghomlokzata a közeli piramisok mintájára készült.

A bejárati átriumban található Egyiptom egyik leghíresebb fáraójának, II. (Nagy) Ramszesznek a gránitszobra.

A 3200 éves, 11 méter magas kolosszus évtizedekig állt a kairói vonatpályaudvar előtti körforgalom közepén, innen helyezték át a múzeumba. Az átriumból egy hat emelet magas, ősi szobrokkal szegélyezett lépcső vezet fel a főbb galériákhoz, ahonnan kilátás nyílik a közeli piramisokra. A múzeumot egy híd köti össze a piramisokkal, lehetővé téve a turisták számára, hogy gyalogosan vagy elektromos, környezetbarát járművekkel közlekedjenek közöttük.

A múzeum 24 ezer négyzetméternyi kiállítóteret, egyebek mellett egy gyermekmúzeumot, valamint restaurációs, konferencia- és oktatási létesítményeket foglal magában. A tavaly megnyílt 12 fő galériában az őskortól a római korig terjedő időszakból származó műtárgyakat állítanak ki, korszakok és témák szerint rendezve.

Az ötvenezer tárgy nagy részét Kairó belvárosának Tahrír teréről, az Egyiptomi Múzeumból, egy zsúfolásig megtelt, évszázados épületből szállították át. Másokat nemrég tártak fel ősi temetőkből, köztük

a szakkarai nekropoliszból, egy piramisokból és sírokból álló épületcsoportból, amely a múzeumtól mintegy 22 kilométerre délre található.

A termek korszerű technológiával vannak felszerelve, és multimédiás prezentációkat, többek között vegyes valóságú műsorokat is kínálnak, hogy ezekkel is segítsék bemutatni az ókori Egyiptomot a fiatalabb nemzedéknek. A szombati megnyitón felavatják azt a két csarnokot is, amelyekben Tutanhamon király leletanyagának körülbelül ötezer műtárgyát állítják ki, köztük az aranymaszkot, a szarkofágot, aranyozott halotti ágyakat és aranyból készült szekereket.

A gyűjteményt teljes egészében most mutatják be először azóta, hogy Howard Carter brit régész 1922-ben felfedezte Tutanhamon király sírját Luxor városában.

A múzeum másik fő látványossága a Hufu királynak (görögül Kheopsz), a gízai nagy piramis építőjének tulajdonított 4600 éves hajó. A 43 méter hosszú, fából készült hajót, amelyet az 1950-es években fedeztek fel, a gízai nagy piramis mellett temették el, hogy Hufu a túlvilágon használhassa. A múzeumba napi 15-20 ezer látogatót várnak.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)