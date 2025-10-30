Szoros versenyből hirdette ki az Év magyarnótáját a Dankó Rádió

A Dankó Rádió hallgatóinak szavazatai alapján Dóczy József: A kanyargó Tisza partján című szerzeménye nyerte el az Év magyarnótája 2025 címet. A magyar zene rádiója által immár harmadik alkalommal meghirdetett szavazás végeredményét a mátészalkai Dankó Klubon jelentették be a Tudod-e még az én nótám? című műsor élő adásában.

A közönségszavazás iránt idén is nagy volt az érdeklődés: 30 százalékkal több voks érkezett, mint 2024-ben, és a szavazatok 88 százalékát online, a Médiaklikk felületén adták le a nótakedvelők. A verseny rendkívül szoros volt: mindössze 7 szavazat döntött az első és a második helyezett között, míg a második és harmadik helyezett között is csupán 8 voks volt a különbség. A győztes nóta végül az utolsó 18 percben fordította a maga javára a szavazást.

„A Dankó Rádió számára mindig különleges pillanat, amikor kiderül, melyik magyarnóta érintette meg legjobban a hallgatóink szívét. A magyarnóta él, fejlődik, újra és újra képes megszólítani a közönséget”

– mondta Gaál Zoltán, a Dankó Rádió műsorvezetője a helyszíni adásban.

A mátészalkai Dankó Klubon megrendezett gálán Budai Beatrix, Domoszlai Sándor és Tolnai András élőben adták elő az év tíz legnépszerűbb magyarnótáját, Bangó János és zenekara kíséretében. Az est során kisorsolták a fődíjat, egy 250 000 forint értékű szállodai utalványt is, amelyet a szavazók között nyert el egy szerencsés hallgató.

A Dankó Rádió közönségszavazása idén is azt bizonyította, hogy a hungarikum minősítést elnyert magyarnóta továbbra is élő és szeretett része a magyar kultúrának. Érdekesség, hogy az előző két év győztes dala idén nem került be a legjobb harminc közé, ami jól mutatja, hogy a közönség ízlése folyamatosan változik. A győztes dal a Dankó Rádió szilveszteri gálaműsorában is felcsendül majd.

A teljes, sorrendbe állított legjobb 30 magyarnóta november 3-án, 12:40-től lesz hallható a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban.

Kiemelt kép forrása: MTVA