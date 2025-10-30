Premier az M2 Petőfi TV-n: közös dallal jelentkezett Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina

„Már azelőtt megismerkedtünk egymással, hogy megtörtént volna az űrutazás. Elküldtem neki az Űrhajós leszek című 2013-as dalomat, abban reménykedve, hogy meghallgatja” – mesélte Kovácsovics Fruzsina az Esti Kornél című élő műsor vendégeként. A dal, amelyet egy óvodás kislány története ihletett – aki azért szeretett volna űrhajós lenni, hogy a mennyországban meglátogathassa a nagypapáját –, most új értelmet nyer Kapu Tibor közreműködésével.
Kapu Tibor számára az alkotás személyes ügy lett. „Az űrutazás alkalmából a lejátszási listámra olyan dalokat válogattam, amelyeket a világűrben is szívesen hallgattam volna. Az egyik általam választott szerzemény éppen Kovácsovics Fruzsi Űrhajós leszek című dala volt. Eleinte mégsem mertem meghallgatni, mert a szöveg mélysége, emberi üzenete túlságosan megérintett” – fogalmazott a magyar űrhajós, aki sajnálatát is kifejezte amiatt, hogy mára mind a négy szeretett nagyszülőjét elvesztette. Mint mondta, miután visszatért az űrből, felvette a kapcsolatot az énekesnővel, és megfogalmazódott bennük az együttműködés gondolata. Kapu Tibor javaslatára a dal új verziója vonós kísérettel született meg, kiemelve a lírai hangvételét.
Kovácsovics Fruzsina megjegyezte, a videóklip premierje nem véletlenül halottak napjához közel történt: az időzítés az emlékezés, a szeretet és az összekapcsolódás üzenetét erősíti. Az énekesnő hozzátette, boldoggá tenné, ha Kapu Tibor következő koncertjén mellette gitározná a dalt. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.
Esti Kornél – az M2 Petőfi TV hétköznap 22 órakor kezdődő, élő kulturális műsora.
