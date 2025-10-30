Premier az M2 Petőfi TV-n: közös dallal jelentkezett Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina

Különleges zenei együttműködés született: Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa és Kovácsovics Fruzsina közös dalt adott ki, amelynek bemutatója az M2 Petőfi TV műsorán volt látható. A dal nemcsak két különböző világból érkező ember találkozásának gyümölcse, hanem egy mélyen emberi történet is az álmainkról, az emlékezésről és az összetartozásról.

„Már azelőtt megismerkedtünk egymással, hogy megtörtént volna az űrutazás. Elküldtem neki az Űrhajós leszek című 2013-as dalomat, abban reménykedve, hogy meghallgatja” – mesélte Kovácsovics Fruzsina az Esti Kornél című élő műsor vendégeként. A dal, amelyet egy óvodás kislány története ihletett – aki azért szeretett volna űrhajós lenni, hogy a mennyországban meglátogathassa a nagypapáját –, most új értelmet nyer Kapu Tibor közreműködésével.

Kapu Tibor számára az alkotás személyes ügy lett. „Az űrutazás alkalmából a lejátszási listámra olyan dalokat válogattam, amelyeket a világűrben is szívesen hallgattam volna. Az egyik általam választott szerzemény éppen Kovácsovics Fruzsi Űrhajós leszek című dala volt. Eleinte mégsem mertem meghallgatni, mert a szöveg mélysége, emberi üzenete túlságosan megérintett” – fogalmazott a magyar űrhajós, aki sajnálatát is kifejezte amiatt, hogy mára mind a négy szeretett nagyszülőjét elvesztette. Mint mondta, miután visszatért az űrből, felvette a kapcsolatot az énekesnővel, és megfogalmazódott bennük az együttműködés gondolata. Kapu Tibor javaslatára a dal új verziója vonós kísérettel született meg, kiemelve a lírai hangvételét.

Kovácsovics Fruzsina megjegyezte, a videóklip premierje nem véletlenül halottak napjához közel történt: az időzítés az emlékezés, a szeretet és az összekapcsolódás üzenetét erősíti. Az énekesnő hozzátette, boldoggá tenné, ha Kapu Tibor következő koncertjén mellette gitározná a dalt. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Esti Kornél – az M2 Petőfi TV hétköznap 22 órakor kezdődő, élő kulturális műsora.

