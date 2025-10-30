Életműdíjat kapott Bodrogi Gyula Torontóban, a Törőcsik Mariról elnevezett fesztiválon

Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész egy újabb rangos nemzetközi elismeréssel gazdagodott: életműdíjat kapott azon a fesztiválon, amelyet volt feleségéről, Törőcsik Mariról neveztek el.

Az elismerés váratlanul érte a művészt, akárcsak korábban a svájci Vevey fesztiválján a Titánia, Titánia című Bacsó Péter-filmben nyújtott alakításáért kapott Charlie Chaplin-díj. Bodrogi Gyula elmondása szerint a kitüntetéseket általában utólag kapja meg, mint mondta, „egyszer csak az ölembe hullik egy újabb”– írta a Színház Online a Best Magazin október 29-én megjelent száma alapján.

A színész azt mondta, hogy a mostani, Törőcsik Marihoz kötődő díj különösen kedves a szívének. A magazinnak nyilatkozva méltatta volt feleségét, akit „világsztárnak” nevezett és akivel kilenc évig tartó, szeretetteljes házasságban élt, amelyet harag nélkül, közös megegyezéssel zártak le, de baráti kapcsolatuk megmaradt.

„Minden díjnak örülök. De ennek most nagyon örültem. Ez is összeköt Marival”

– nyilatkozta Bodrogi Gyula (A színész három filmben is együtt játszott Törőcsik Marival: ezek a Só Mihály kalandjai, Házasságból elégséges, Szerencsés Dániel).

Bodrogi Gyula – aki hamarosan a 92. életévét tölti be –, a pályája folytatásáról is beszélt. Kiemelte, hogy ma is van még kellő ereje a játékhoz, a tavalyi balesetben eltört csontja összeforrt, és pár hónap kihagyás után boldogan lép ismét színpadra a Nemzeti Színházban és a Karinthy Színházban is.

Elmondása szerint sem unatkozik, ha nincs előadása. „Itt van velem Angéla, a párom. Az én micsoda nőm! Mellette sosem unatkozom. Vigyáz rám. A szeme mindig rajtam van. Lesi minden kívánságomat. Ő az egyik hobbim, a másik a színház” – mondta.

A torontói III. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Bodrogi Gyula mellett Blaskó Pétert, a Nemzet Művészét, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt is elismerték a Legjobb színész díjával.

Kiemelt kép: Bodrogi Gyula, Kossuth-díjas színmûvész, a nemzet színésze, a világkiállítás nagykövete az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon rendezett kerekasztal-beszélgetésen a budapesti Hungexpón 2021. október 9-én. MTI/Illyés Tibor.