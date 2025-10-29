Pavarottit is szóra bírta – Juhász Előd a Zenebutik fénykoráról mesélt

A Duna Családi kör című műsorában Juhász Előd mesélt pályafutása legemlékezetesebb pillanatairól. A legendás Zenebutik házigazdája felidézte, hogyan sikerült megszólaltatnia Luciano Pavarottit – aki dalra is fakadt az interjúban –, és miért maradt számára a zene egy életen át tartó szerelem.

Juhász Előd a ’80-as és ’90-es évek egyik legmeghatározóbb televíziós alakja volt, aki a Zenebutik című műsorával családok millióit ültette le a képernyők elé. A Családi kör adásában most kulisszatitkokat árult el a világsztárokkal való találkozásairól. Mint elmesélte, Luciano Pavarottit csak egy kis „csel” árán tudták mikrofon elé állítani, és a tenor végül különleges módon adott interjút.

„Egy énekversenyen voltunk, követtük a mester útját, hogy megmutassuk, mikor hova megy, mit csinál. Találkoztunk többször. Pavarotti mindig elküldött bennünket azzal, hogy majd később megcsináljuk az interjút, azonban az idő szorított, mert másnap utaztunk haza. Cselhez folyamodtunk: gyakorlatilag elálltuk a folyosót, ahol közlekedett, így nem tudott minket kikerülni. A nagy művészekre jellemző, hogyha meglátják a kamerát, akkor nyomban előzékenyek lesznek. El is kezdtünk beszélgetni, de éreztem, hogy feltartjuk, sietne. És akkor arra tereltem a beszélgetést, hogy milyen lesz a karácsonya” – idézte fel Juhász Előd az emlékezetes jelenetet, amikor a legendás tenor a legelegánsabb csattanóval zárta le az interjút: dalra fakadt a magyar közönségnek.

A Zenebutik sikerét Juhász Előd szerint az adta, hogy bátran vegyítették a műfajokat – a klasszikus zenétől a népzenén át a rockig. A közönségnek tetszett a sokszínűség, noha a kritikusok eleinte kétkedve is fogadták. „Mi hittünk abban, hogy a zene nem dobozokban él. Az élet is olyan mindenféle, mint amikor végigmegyünk az Andrássy úton, és ott van opera, operett, cigányzene, dzsessz” – fogalmazott az egykori műsorvezető.

Juhász Előd hozzátette, a közelmúltban könyvírás során összegezte évtizedes tapasztalatait és emlékeit. A kötetben nemcsak Pavarotti és Niki Lauda történetei kapnak helyet, hanem az is, amikor Assisiben találkozott II. János Pál pápával. A teljes beszélgetés úrjanézhető a Médiaklikken.

