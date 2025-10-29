Meghalt György Péter esztéta, művészettörténész

71 éves korában meghalt György Péter író, esztéta, médiakutató, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója és korábbi igazgatója, az MTA doktora.

Halálhírét a Papageno nevű kulturális portál közölte szerdán. Nekrológjukban felidézték: György Péter 1954-ben született. Kutatási területe a 20–21. századi magyar művészettörténet – különös tekintettel az avantgárdra –, a kortárs művészet elmélete és gyakorlata, illetve az új média kulturális összefüggései voltak.

Magyar-történelem-esztétika szakon végzett az ELTE-n. Szakdolgozata a magyar avantgárd történetének egy részét dolgozta fel, ezt a témát érintette később disszertációja is. Első monográfiájának témája az Európai Iskola, melyet Pataki Gáborral közösen adott ki. Megjelentek művei a kortárs amerikai, európai és magyar avantgárd mozgalmakról.

1989 után részt vett az ELTE BTK média szak alapításában, illetve tanított a New York-i New School for Social Research-ben. Nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője volt.

DSc dolgozata a múzeumelmélet filozófiai kérdéseivel foglalkozott, 2005 óta az MTA doktora volt, 2006-ban habilitált az ELTE-n (filozófiai tudományok). Az elmúlt években több tanulmányt és könyvet írt múzeumokkal kapcsolatban, műveinek egy része idegen nyelven is megjelent. 2016 tavaszán látott napvilágot Az ismeretlen nyelv – A hatalom színrevitele című kötete.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan részt vett a média és kommunikáció szakok magyar felsőoktatási tananyagának kidolgozásában, illetve a kurrikulumok adaptálásában, a BA/MA/PhD rendszerbe való beillesztésében. Ennek a folyamatnak részeként jött létre a Filozófia Doktori iskolán belül a Film-, Média-, és Kultúraelméleti Doktori Program, melynek a kezdetek óta a vezetője volt.

Részt vett konferenciákon a New York Universityn, Manchesterben, Londonban, Dortmundban, Edinburgh-ben, Koppenhágában, Párizsban, Moszkvában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Ljubljanában, Koperben és Pozsonyban. „György Péter még annak a kultúrának a jelese, amelynek rangot az alanyi jogon kiküzdött tudás, és (…) annak átadása iránti tisztelet adta” – írta róla még tavaly, a hetvenedik születésnapja alkalmából a litera.hu irodalmi portál.

György Pétertől a közösségi médiában többen is elbúcsúztak. „Elment egy nagy gondolkodó, egy óriás humanista, egy kérlelhetetlen demokrata, a műveltség eszményének akkurátus őrzője, elment a barátom” – írta Karácsony Gergely budapesti főpolgármester.

Schiffer András volt országgyűlési képviselő pedig úgy fogalmazott: „Azt hiszem egyre kevesebb dologban értettünk egyet az elmúlt húsz évben, mégis ahányszor összefutottam vele a városban, legalább annyira inspiratív volt vele szót váltani, mint amikor megismertem, a kilencvenes évek elején.”

„A mai napon elhunyt tanszékünk alapítója és professor emeritusa, György Péter tanár úr. Nagyon sokan vagyunk, akik rengeteget köszönhetünk neki, szakmailag és emberileg egyaránt. A tanszék minden oktatója, munkatársa és diákja részvétét fejezi ki György Péter tanár úr családja felé”

– írta mindeközben az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke.

Kiemelt kép: György Péter esztéta beszédet mond a holokauszt áldozatává vált Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitóján a Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcai Múzeum Galéria udvarán 2014. július 4-én. A holokauszt 70. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak az egykori izraelita elemi iskola épületének falán. MTI Fotó: Sóki Tamás.