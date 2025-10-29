„Gyerekeknek írni a legnehezebb” – Csukás Istvánra emlékezett Seress Zoltán

A Csukás Meserádió vendégeként idézte fel a Jászai Mari-díjas színművész, színházigazgató, hogyan kísérték végig életét a történetek. A mesék szerinte segítenek megőrizni bennünk élő gyermeket, a meseírókat pedig olyan mestereknek tartja, akik generációkat tanítanak hinni a csodában.

„Nekem a mese időutazás” – kezdte a Csukás Meserádiónak adott interjújában Seress Zoltán, aki az őszi szünetben mesél a hallgatóknak. – „Egy olyan finom aranyfonál, amely által a gyerekkori boldogságot, ártatlanságot valahogy át tudjuk kötni a felnőtt korhoz.” A színművész hozzátette, neki a Grimm testvérek meséi voltak a kedvencei. Felidézte, hogy egy-egy történet sokáig foglalkoztatta, továbbálmodta őket: „Volt, hogy nem értettem, miért épp úgy végződik, ezért tovább szőttem a fantáziámban. Sokszor eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha a mese másként folytatódna.”

Seress Zoltán szerint a jó mese tartós emlék: nemcsak szórakoztat, hanem egy életre megmarad bennünk: „A rossz mese, amikor véget ér, becsukod a könyvet, és kész, megfeledkezel róla. A jó mese viszont tovább él benned, újra akarod hallani, felnőttként is. Az igazi mese 30–40 év múlva is ugyanazt jelenti – visszavisz oda, ahol még minden lehetséges volt.”

A színművész nagy tisztelettel beszélt a közmédia online rádiójának névadójáról, Csukás Istvánról, akinek meséin generációk nőttek fel: „Gyerekként lekötött, felnőttként már láttam, milyen mély derű és elhivatottság van bennük. Gyerekeknek írni a legnehezebb dolog: egyszerűnek lenni, de mégis gazdagnak maradni – ezt csak a nagy mesterek tudják. Csukás ilyen volt” – hangsúlyozta.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek.

Elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, valamint iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Csukás Meserádió