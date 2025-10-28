Klasszikusok „újrahangolva” – újabb szinkronrestaurált filmek péntek esténként a Dunán

A kulturális értékmegőrzés szellemében a közmédia novemberben és decemberben is szinkronfelújított filmválogatással várja a nézőket. A Duna péntek esténként további hat olyan külföldi filmklasszikust tűz műsorra, amelyek a Nemzeti Archívum munkájának eredményeként most először hallhatók hangfelújított, korszerűsített változatban. Olyan színészóriások szólalnak meg kristálytiszta hangon, mint Bessenyei Ferenc, Mécs Károly vagy Szakácsi Sándor.

A Nemzeti Archívum újabb hat film hangját újította fel: a közmédia szakemberei az új HD-kópiák eredeti hangjából, a nemzetközi hangsávokból, a régi magyar szinkronból állították össze a modern, mégis autentikus filmhangzást. A klasszikusok új életre keltésével a nézők a nosztalgia mellett új filmélményt is kapnak, hűen őrizve a művek eredeti varázsát, de megfelelve a modern kor technikai igényeinek. A Duna novemberi és decemberi kínálatában helyet kapnak drámák, vígjátékok és háborús eposzok is.

November 14. – Falstaff – Éjféli harangszó

Orson Welles legendás Shakespeare-adaptációja a hatalom és az emberi gyarlóság örök témáit járja körül, lenyűgöző képi világgal és most már felújított hangsávval. Magyar szinkronjában olyan kiváló színművészek hangján szólalnak meg a szereplők, mint Felföldi László, Képessy József, Komlós Juci, Andai Györgyi vagy Juhász Jácint.

November 21. – A törvény

A fekete-fehér olasz klasszikus a hatalom, a szenvedély és az emberi természet drámáját mutatja be. A restaurált változatban a dialógusok tisztasága és a zenei részletek is új mélységet kapnak. A nemzetközi sztárokat a magyar színművészet legnagyobbjai szólaltatják meg: Gina Lollobrigidának Halász Judit, Yves Montand-nak Bessenyei Ferenc és Marcello Mastroianninak Mécs Károly kölcsönzi hangját.

November 28. – Oscar (1967)

Louis de Funès (magyar hangja: Haumann Péter) fergeteges vígjátéka szintén új hangzásban tér vissza. A legendás francia humor és a frissített szinkron együtt gondoskodik a feledhetetlen péntek esti szórakozásról.

December 5. – A híd túl messze van

A háborús film monumentális csatajelenetei most teljes, 168 perces restaurált változatban hallhatók. A magyar szinkron legtöbb jól ismert hangja megszólal benne, köztük Bujtor István, Kristóf Tibor, Sinkó László, Koncz Gábor és Hegedűs D. Géza.

December 12. – Elsőszámú közellenség

A gengszterfilmek klasszikusa a hangfelújítás révén feszesebb, élesebb és atmoszférikusabb, mint valaha. A restaurált szinkron újra életre kelti a ’30-as évek amerikai hangulatát, mások mellett Sztankay István, Szegedi Erika, Láng József, Miklósy György és Szombathy Gyula orgánumával.

December 19. – Trapéz

Tony Curtis (magyar hangja: Szakácsi Sándor) és Burt Lancaster (magyar hangja: Áts Gyula) artistadrámája, amelyben a levegőben zajló mutatványok és a cirkuszi zene új dimenzióban szólalnak meg a hangrestaurált változatban.

Szinkronrestaurált filmek november 14. és december 19. között péntek esténként a Dunán.

Kiemelt kép forrása: Trapéz, MGM International Television Distr. Inc.