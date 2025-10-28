Hamisítványt is talált örökségében Novodomszky Éva

Régi idők kincsei kerültek elő egy fiók mélyéről: a Duna Családi kör című műsora részeként keddenként látható Örökölt tárgyaink sorozat legutóbbi adásában. Novodomszky Éva numizmatikusnál járt családi éremgyűjteményével, amelyet feltehetően a nagyapja vagy dédnagyapja hagyott rá. A szakértő megállapította: az örökölt érmék között egy hamisítvány is van.

„A nagypapa szekrényének fiókjában találtam ezeket az érméket, gondoltam, megmutatom egy szakértőnek, hátha kiderül róluk valami érdekes” – kezdte Novodomszky Éva, az Örökölt tárgyaink új évadának arca, aki kíváncsi volt, milyen érméket is őrizget pontosan. A szakértő először csoportosította a pénzeket, majd nagyítóval és mágnessel vizsgálta meg őket. „Kossuth- és Horthy-kori darabok ezek, ezüst ötforintosok és ötpengősök. Ilyenekből sok forgalomban volt, de előfordulnak hamisítványok is, főleg a Horthy-sorozatban” – magyarázta.

A bemutatott példányok közül az egyik Ferenc József-kori pénz hamisítványnak bizonyult, amely vasból készült, de a többi érméről kiderült, hogy valódi ezüstpénzek. „Megmérjük a súlyukat, a gép jónak jelzi, minden rendben van velük” – tette hozzá a szakértő, aki katalógus segítségével határozta meg a darabok piaci értékét.

„A Kossuth ötforintos érme értéke főként az ezüsttartalomtól függ, a Horthy-pénzek pedig történelmi jelentőségük miatt is keresettek. Bár nem ritkaságok, darabonként néhány ezer forintot érnek” – hangzott el a műsorban. A szakértő hozzátette: az efféle érméket érdemes gondosan megőrizni, hiszen az ezüst értéke folyamatosan változik, és a történelmi korszak iránti érdeklődés sosem múlik el.

A Duna műsorvezetője azonban nem anyagi értékük miatt őrzi a régi pénzeket.

„Eszem ágában sincs eladni őket. Csak kíváncsi voltam, mit rejtegetek a fiók mélyén, és jó érzés tudni, hogy ezek a tárgyak a családtörténet részei”

– jelentette ki Novodomszky Éva.

